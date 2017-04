Ondersteuning Windows Vista stopt vandaag

Apps & Software

Microsoft brengt vanaf vandaag geen updates meer uit voor Windows Vista. Het besturingssysteem werd in 2007 uitgebracht en ontving vijf jaar lang nieuwe features. Die feature updates hielden al in 2012 op, maar sindsdien bracht Microsoft nog wel veiligheidsupdates uit. Vanaf vandaag is het ook voorbij voor die updates.

Het nieuws dat Microsoft zou stoppen met het updaten van Windows Vista werd op 15 maart bekendgemaakt en valt nu ook terug te vinden op de Support Lifecycle pagina. Geheel toevallig is het niet dat Microsoft vandaag stopt met ondersteunen van Vista: vandaag is er ook de Creators Update van Windows 10, waarmee gebruikers een extra reden hebben om over te stappen op het systeem.

Opvolger Windows XP

Vista was de opvolger van Windows XP. Het zou stabieler zijn, maar was vooral trager en gebruikers stoorden zich er destijds aan dat er veel pop-ups kwamen waarbij toestemming gegeven moest worden om bijvoorbeeld een nieuw programma te installeren. Dat soort dubbele bevestigingen werden als onnodig ervaren, ondanks dat ze ervoor zorgden dat er niet zomaar meer nieuwe software op computers geïnstalleerd werd.

Ook was Vista van een compleet nieuwe visuele stijl voorzien. Zo waren er transparante vensters en meer animaties. Het zag er inderdaad mooier uit, al was het voor gebruikers van oude systemen (die bijvoorbeeld hun computer geüpdatet hadden vanaf XP) niet per se goed, hun systemen werden langzamer van Vista.

Mogelijk zorgde dat ervoor dat het marktaandeel van Windows Vista is nooit zo groot werd als dat van XP. Op moment van schrijven heeft het een marktaandeel van slechts 0,72 procent. Dat is veel minder dan Windows XP, dat nog op 7,44 procent van alle systemen draait. Dat is overigens extra opmerkelijk, want XP wordt al sinds 2014 niet meer ondersteund.

Creators Update Windows 10

Ander belangrijk nieuws voor gebruikers van Windows, is dat vanaf vandaag de Creators Update te installeren valt. Daarin introduceert Microsoft een hele reeks nieuwe functies. Zo is er een blauwlichtfilter, kunnen gebruikers meer doen met digitale assistent Cortana en is er een picture-in-picture mogelijkheid. De update voegt ook 3D-mogelijkheden toe aan programma’s als Paint en moet het besturingssysteem geschikt maken voor virtual reality.

Verder weten we dat er later dit jaar nog een nieuwe grote update moet komen van Windows 10. Microsoft zal in de loop van de herfst Redstone 3 uitbrengen, waarin het ook een nieuwe ontwerptaal introduceert. Die lijkt weer een beetje terug te grijpen op het Aero-thema van Windows Vista, met transparante vensters.