ACM: voordelen klanten Ziggo en KPN niet eerlijk voor concurrentie

Business

Toezichthouder ACM is niet blij met de huidige stand van zaken op de telecommarkt. Waar er door toenemende concurrentie voor klanten steeds betere en voordeligere abonnementen zijn, dreigt de markt verdeeld te worden door twee spelers. Die bieden nu zoveel bundels aan, dat het oneerlijk is voor de concurrentie.

Dat constateert Johan Keetelaar, directeur Telecom bij de ACM, tijdens een interview met het Algemeen Dagblad. Na de recent goedgekeurde fusie van Vodafone en Ziggo ontstond er een tweede partij die ongeveer net zo groot als KPN is. De twee bedrijven hebben samen veruit de meeste klanten op de Nederlandse telecommarkt en verkopen uitgebreide abonnementen, met televisie, internet en telefonie erin.

Daarbij bieden zowel ZiggoVodafone als KPN kortingen en extra’s aan in de vorm van bijvoorbeeld gratis content of extra televisiezenders als klanten alle diensten bij hen afnemen. Keetelaar vraagt zich af of dat wel goed is voor de markt en weet niet of “T-Mobile en Tele2 daar tegenop kunnen en niet weggedrukt worden.”

De angst bij het ACM is dat er een duopolie ontstaat, waarbij de twee grote spelers het geheel voor het zeggen hebben. Volgens Keetelaar is de huidige regelgeving daar niet op berekend. “De huidige regels zien van oudsher toe op het reguleren van één monopolist: KPN. Maar nu zijn er twee min of meer even machtige spelers. Dat vergt een nieuwe manier van toezicht houden.”

Om die reden pleit Keetelaar voor meer bevoegdheden. Op dit moment is het ACM afhankelijk van de Europese Commissie, dat vetorecht bezit en besluiten kan blokkeren. Het probleem is volgens Keetelaar dat de Europabrede regels toegespitst zijn op markten met maar één grote aanbieder en daarom niet meer passen bij de huidige situatie op de Nederlandse markt. Om dat aan te pakken, wil het ACM dat het verplichtingen op kan leggen bij de bedrijven.

Daarbij denkt Keetelaar aan het “geven van toegang aan concurrenten tot hun netwerken of om bepaalde producten ook ontbundeld aan te bieden.” Een specifiek voorbeeld dat daarbij genoemd wordt is het gratis sportkanaal van Ziggo. Dat scoort ontzettend goed en trekt bij Formule 1-races bijvoorbeeld bijna een miljoen kijkers. Het optreden tegen dit soort extra’s mag volgens Keetelaar geen taboe zijn. Hij heeft de voorkeur voor een standaardpakket, met toevoegingen naar keuze.

Om een goede toekomstvisie op te kunnen stellen werkt de ACM aan een nieuwe analyse van de telecommarkt. Naar verwachting rondt het die begin volgend jaar af en wil het dan actiever optreden als toezichthouder. Keetelaar: “Ik vind dat we als toezichthouder zo nodig de grenzen van onze bevoegdheden moeten opzoeken. Dat gaan we nadrukkelijk doen.”