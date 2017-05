Nieuwe versie Opera combineert browsen en chatten

Consumer

Er is een gloednieuwe versie van browser Opera vrijgegeven onder de naam Reborn. Die bevat een aantal nieuwe functies, die volgens de ontwikkelaar het concept van de ‘browser’ opnieuw vormgeven. De grootste vernieuwing ligt in toevoeging van chatfunctionaliteiten in de browser zelf. Verder is er natuurlijk ook een redesign.

Dat lezen we op de website van Opera, waar het schrijft dat “het tijd is om de browser opnieuw vorm te geven.” De gedachte is dat internetten en chatten op dit moment de belangrijkste zaken zijn die mensen nog op hun computer doen. Maar dat tegelijk doen is volgens Opera inefficiënt. Er moet immers gewisseld worden tussen tabbladen om te reageren op een nieuw bericht.

“Wij geloven dat dit moet veranderen. Daarom brengen we je Opera Reborn, de eerste browser die messengers toestaat binnen je browser te bestaan, zonder dat je daar extensies of apps voor hoeft te installeren,” schrijft de browserontwikkelaar in een statement.

Daarom introduceert Opera in de nieuwe versie aan de linkerkant van het scherm een taakbalk met allerlei icoontjes. Via die icoontjes kom je direct terecht in de chatapps of berichtendiensten die populair zijn. Onder meer Facebook Messenger, WhatsApp en Telegram zijn middels deze functie te gebruiken. Een klik op het icoon maakt dat het venster waarin je surft kleiner wordt, en dat er ruimte ontstaat voor de app. Daarna kan je eenvoudig berichten lezen en versturen.

Ook behoudt Opera Reborn enkele functies van eerdere versies. Zo is er nog steeds de ingebouwde adblocker. Die blokkeert vrijwel alle advertenties indien deze ingeschakeld is, op reclames via de advertentiebureaus van Google, Facebook, Yandex en Baidu na. De keuze voor die bedrijven werd blijkens een statement van Opera tegenover ArsTechnica gemaakt omdat gebruikers met deze bedrijven de beste ervaring zouden hebben. Tot slot blijft ook de ingebouwde VPN-functionaliteit beschikbaar in Opera Reborn.