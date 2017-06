Asus, HP en Lenovo gaan Windows 10 pc’s bouwen met ARM-processoren

Hardware

Microsoft heeft bekendgemaakt dat de eerste partners hebben aangegeven Windows 10 pc’s te gaan ontwikkelen met ARM-processoren. Op dit moment hebben Asus, HP en Lenovo concrete plannen om Windows 10-systemen te ontwikkelen met de Qualcomm Snapdragon 835. In de toekomst komen daar ongetwijfeld nog meer partners en processoren bij.

Dit najaar verschijnt de Fall Creators Update van Windows 10 en daarin wordt ondersteuning toegevoegd voor de Qualcomm Snapdragon 835, een processor gebaseerd op de ARM-architectuur. Deze ondersteuning maakt het mogelijk om Windows 10 volledig te draaien op een ARM-processor waardoor Windows 10 niet langer volledig afhankelijk is van x86-processoren van AMD en Intel.

Microsoft heeft dit pad eerder bewandeld met Windows 8 RT, maar zag zich toen genoodzaakt allemaal restricties in te stellen, waarbij alleen Windows Store-apps konden worden gedraaid op Windows 8 RT. Nu heeft Microsoft een veel betere en diepere integratie gedaan voor ARM-processoren. Ontwikkelaars hoeven niets aan te passen aan hun applicaties en de complete vertaling van x86-instructies naar ARM-instructies gebeurd op een zeer laag niveau, waardoor alle applicaties kunnen draaien op een ARM-systeem en er vrijwel geen snelheidsverlies is.

Wanneer we de eerste systemen in de winkel gaan zien is nog onduidelijk, waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal en dan moet ook duidelijk worden waar deze systemen precies staan in vergelijking tot de Intel en AMD processoren. Met Asus, HP en Lenovo heeft Microsoft in elk geval drie goede partners gevonden die ongetwijfeld meerdere systemen op de markt zullen brengen. Voor Intel betekent het waarschijnlijk vooral concurrentie voor de Celeron, M-serie en mogelijk de Intel Core i3-serie.