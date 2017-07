Samsung verwacht recordwinst dankzij succes chipdivisie

Business

Samsung heeft laten weten dat de operationele winst afgelopen kwartaal met maar liefst 72 procent gestegen is ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft de Zuid-Koreaanse technologiereus vooral te danken aan de sterke prestaties van de chipafdeling. De definitieve cijfers moeten nog onthuld worden en het bedrijf zal dan een toelichting geven.

Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van bericht van Samsung zelf. Dat stelt dat het verwacht een operationele winst behaald te hebben van 10,62 miljard euro. Dat is 72 procent meer dan een jaar eerder. Afgezien daarvan steeg ook de omzet flink, met 18 procent naar 45,72 miljard euro.

Samsung gaf zelf geen verklaring voor de sterke prestaties, maar investeerders gaan ervan uit dat de cijfers zo hoog waren dankzij de groeiende vraag naar chips en smartphones. Zo bezien is het niet heel vreemd dat Samsung vorige week nog aankondigde flink te investeren in zijn chipzaken. Samsung maakte op 4 juli bekend 28,3 miljard euro te investering in de bouw en uitbreiding van diverse chipfabrieken, waaronder die in Pyeongtaek en Hwaseong.

Naar verwachting zal Samsung eind deze maand de definitieve cijfers bekendmaken. Dan zal het ook verklaren waarom zijn zaken het zo goed deden. Overigens wordt verwacht dat Samsung het komend kwartaal nog veel betere cijfers in de boeken kan noteren.

Tegenover Reuters vertelt analist Greg Roh dat de omzet alleen maar gaat stijgen. “In juli gaan de DRAM-prijzen weer stijgen en vanaf half augustus gaan de OLED-panelen richting Apple.” Hij verwacht dan ook dat de operationele winst volgend kwartaal boven de 11,4 miljard euro komt te liggen.