Ontwerp Google Pixel XL-opvolger gelekt

Hoewel al eerder de specificaties van de opvolgers van de Google Pixel telefoons werden gelekt, lijkt het nu dat ook het uiterlijk van de telefoon is gelekt. Met die informatie heeft Android Police een 3D-render gemaakt van het ontwerp en het ziet er erg strak uit.

Een belangrijke kanttekening is dat het alleen het ontwerp van de grootste van de twee Pixel telefoons schetst, omdat over de kleinere telefoon nog niets gelekt is. Met de verwachting dat Google de telefoon pas in oktober aan zal kondigen en de kans dat er nog kleine aanpassingen aan het ontwerp worden gedaan, is het echter een mooie eerste indruk van hoe het er ongeveer uit zal zien.

Achterkant

De achterkant van de telefoon is gebogen net als de 2016 versie, maar waarschijnlijk wel met iets scherpere hoeken. De vingerafdrukscanner bevindt zich nu onder het glazen bovenstuk van de telefoon in tegenstelling tot óp het glazen bovenstuk. Dit glazen gedeelte is tevens kleiner dan die van de 2016 XL.

Daarnaast is er geen antenneband meer aan de onderkant van de telefoon en zover te zien is zijn er helemaal geen antennebanden te bekennen, hoewel de kans groot is dat ze ergens verborgen zijn. De nieuwe camera lijkt gebruik te maken van dezelfde glazen lens als de toestellen van vorig jaar en Android Police denkt dat de lens ietwat uitsteekt.

Voorkant

Nu gaan we het hebben over het echte werk; de voorkant. De telefoon heeft een 6-inch AMOLED scherm met een 2:1 aspect ratio, een minimale frame en geronde hoeken. Dit geeft de telefoon een moderne look, waardoor het concurreert met telefoons als de LG G6 (review) en Samsung Galaxy S8 die hun scherm vergroten zonder dat de ergonomie verloren gaat. Dit doet de Pixel ook door het paneel te verlengen en de dikte van het randje om het scherm minimaal te houden. Hoewel het beschikt over een 3D glas effect is het scherm zelf plat, dus niet gebogen zoals het misschien lijkt op de afbeelding.

De bovenkant van de telefoon heeft een erg brede speaker en een front-facing camera. Op de afbeelding is helaas niet te zien waar de koptelefoon aansluiting zich bevindt. Ook wordt er gesproken over een ‘squeezable frame’ waarmee je, als je een beetje druk uitoefent op je telefoon, geholpen wordt door Google Assistant.

Hoewel de release date van de telefoon nog niet bekend is en we zelfs de naam nog niet weten, biedt deze 3D render een mooie eerste indruk van wat we kunnen verwachten. Dit gecombineerd met de al eerder gelekte specificaties, geeft iedereen alvast wat stof om na denken over een eventuele aankoop van de telefoon.