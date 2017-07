Slack haalt 250 miljoen dollar op in nieuwe investeringsronde

Business

De zakelijke berichtendienst Slack haalt 250 miljoen dollar op in een nieuwe investeringsronde. Daarmee wil het nieuwe functionaliteiten toevoegen om mee te kunnen met concurrenten als Facebook Workplace en Microsoft Teams.

De investeringsronde wordt volgens persbureau Bloomberg, dat zich overigens baseert op “mensen bekend met de materie”, geleid door de Japanse investeringsfirma SoftBank en kapitaalverschaffer Accel. Verwacht wordt dat geldschieters het bedrijf in totaal op een waarde van 5 miljard dollar zullen schatten en de investeringsronde uitkomt op 250 miljoen dollar.

Dat is minder dan toen er vorige maand geruchten rond gingen dat Slack opgekocht zou worden door Amazon. Toentertijd zou Slack in totaal 9 miljard dollar waard zijn. Waarom de waarde nu zoveel lager ligt, is moeilijk te vertellen, al kan het goed te maken hebben met de groeiende concurrentie op het gebied van zakelijke communicatieplatformen.

Mocht Slack inderdaad op 5 miljard dollar geschat worden, is dat overigens wel een groei ten opzichte van de vorige investeringsronde. In april 2016 vond er een investeringsronde plaats waarbij het bedrijf op een waarde van 3,8 miljard dollar geschat werd en toen haalde het 200 miljoen dollar op.

Slack timmert verder hard aan de weg met vernieuwingen. Zo werd er in januari een nieuwe versie aangekondigd die specifiek voor bedrijven ontwikkeld was. Slack for Enterprise heeft onder meer een betaalde variant, waarin interne communicatie bij bedrijven overzichtelijker gemaakt wordt. Zo kunnen medewerkers in allerhande groepschats met elkaar communiceren en snel projecten uitwerken.

Slack probeert ook hard te werken aan de integratie met zoveel mogelijk andere apps. Zo is er al integratie met Box, waarmee bestanden makkelijk naar Slack geïntegreerd kunnen worden.