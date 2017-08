Voormalig AI-expert Microsoft: Google en Microsoft maakten inschattingsfout met AI-assistent

Business

Qi Lu, een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie die ooit voor Microsoft werkte, ging tijdens een interview in op de concurrentiestrijd rond digitale assistenten. Volgens hem heeft maar één bedrijf de juiste inschatting gemaakt op dat gebied en dat is Amazon met zijn Alexa.

Tijdens een interview met Wired vertelde Lu dat Google en Microsoft een inschattingsfout gemaakt hebben. “Ik werkte viereneenhalf jaar geleden aan Cortana. Toentertijd dachten we allemaal van, ‘Amazon, ja, die technologie ligt zo ver achter’,” begon Lu. “Google en Microsoft lagen op technologisch gebied ver voor op Amazon. Maar kijk naar de AI-race zoals die er vandaag voor staat. Het Amazon Alexa ecosysteem ligt in de Verenigde Staten ver voor op de rest. Dat komt omdat zij het scenario goed begrepen hebben. Zij hebben het apparaat goed gekregen. In essentie is Alexa aan AI-first apparaat.”

Lu denkt dat Microsoft en Google “dezelfde fout” gemaakt hebben door zich met hun digitale assistenten te richten op smartphones en computers, in plaats van op een apparaat specifiek voor die assistent. “De smartphone wordt volgens mij, in de nabije toekomst, een finger-first, mobile-first apparaat. Je hebt dus een AI-first apparaat nodig om de opkomende basis van ecosystemen te kunnen leggen.”

Streepje voor

Microsoft had een stapje voor op Alexa toen het Cortana introduceerde als veelbelovende digitale assistent op Windows Phone apparaten. Later breidde Microsoft de assistent uit naar Windows 10 voor computers en de Xbox One apparaten. Maar waar Cortana op softwaregebied goed werkt, loopt Microsoft mijlenver achter op Amazon als het aankomt op een AI-apparaat.

Later dit jaar pas komt Harmon Kardon met de eerste Cortana-speaker en zal Cortana beschikbaar worden gemaakt op andere Internet of Things (IoT) apparaten. Dan kan de assistent van Microsoft gebruikt worden in bijvoorbeeld een thermostaat en koelkast. Dat het bedrijf daar een kans gemist heeft lijkt duidelijk: veel andere technologiereuzen maken hier grote stappen. Zo lanceert Samsung later dit jaar nog een koelkast met zijn eigen slimme assistent Bixby.

Natuurlijk is de concurrentiestrijd om dominantie op het gebied van een slimme digitale assistent nog lang niet gevoerd. Microsoft heeft volgens Lu de eerste slag verloren, maar zou Amazon nog best kunnen inhalen. Zolang de assistent maar goed werkt en dat doet Cortana.