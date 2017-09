Apple maakt releasedatum macOS High Sierra bekend

Apps & Software

Op het moment dat Apple een presentatie hield waarin de iPhone X, iPhone 8 en iPhone 8 Plus, Apple TV 4K en Apple Watch Series 3 aangekondigd werden, heeft het bedrijf ook laten weten wanneer macOS High Sierra verschijnt. Uit de webpagina blijkt dat het besturingssysteem zal lanceren op 25 september.

De update van het besturingssysteem voor de Apple-desktops, die nummer 10.13 krijgt, brengt een aantal kleine veranderingen met zich mee. Een belangrijke toevoeging is nieuwe ondersteuning voor virtual reality-technologieën. SteamVR zal door ontwikkelaar Valve geoptimaliseerd worden voor macOS High Sierra. Ook Unity en Epic zullen hetzelfde doen voor hun VR-creatieplatformen. Bovendien zal de HTC Vive voortaan kunnen werken met het besturingssysteem van Apple.

Apple introduceert daarnaast het ontwikkellaarsplatform Metal 2, een API die zorgt voor de aandrijving van graphics. Deze API moet de algehele visuele beleving bevorderen en daarnaast mogelijkheden introduceren voor machine learning, spraakherkenning en de natuurlijke spraakverwerking voor de ontwikkeling van applicaties.

Overige functies

Een andere toevoeging is de Apple File System, die voor het eerste naar de Mac komt. APFS is geoptimaliseerd voor moderne, hoge capaciteit opslagtechnologieën en verbetert de uitvoering van bestandsoverdracht en backups. Deze toevoeging helpt verder bij de beveiliging van data en de betrouwbaarheid, door bescherming tegen crashes en native encryptie te bieden. Bij de ontwikkeling van APFS is rekening gehouden met de werking van toekomstige opslagtechnologieën.

De nieuwe video codec HEVC zal ondersteuning bieden bij de kwaliteit en compressie van high-definition 4K-video’s. Volgens Apple is Safari op macOS High Sierra 80 procent sneller dan Google Chrome. Verder zijn de introducties van Auto Blocking, die automatisch afspelende videoadvertenties op websites blokkeert, en de Split View-optie voor e-mail noemenswaardig.

De aankondiging gebeurde naast de bekendmaking wanneer iOS 11 verschijnt. Het mobiele besturingssysteem zal lanceren op 19 september. Apple hoopt met de introductie van iOS 11 uiteraard zijn aankomende iPhones een succes te maken, waarvan de iPhone X de krachtigste is.