Apple verruilt Bing voor Google

Apps & Software

Apple heeft besloten om Bing te laten vallen, ten faveure van Google. Gebruikers die op hun smartphone Siri vragen iets op te zoeken, of de Spotlight-functie in macOS oproepen, krijgen voortaan resultaten van Google te zien. Bing wordt enkel nog gebruikt voor het zoeken naar afbeeldingen.

Dat meldt de site Techcrunch vandaag op basis van bericht van Apple zelf. De reden ligt vooral in consistentie: Apple gebruikt Google al standaard voor Safari, dus wil dat doortrekken naar Siri en Spotlight. Dat laat de techgigant ook weten in zijn statement tegenover Techcrunch.

Overstap naar Google

“Overstappen naar Google als de zoekmachine voor Siri, Search binnen iOS en Spotlight op Mac, staat deze diensten toe een consistentere zoekervaring in lijn met Safari te bieden. We hebben een sterke band met Google en Microsoft en blijven eraan toegewijd de best mogelijke gebruikerservaring te bieden,” luidt het statement van Apple hieromtrent.

De zoekopdrachten die Google voor zijn rekening neemt, hebben betrekking tot video’s en reguliere weblinks. Bing mag nog altijd beeldmateriaal zoeken, waar het gewoonlijk ook met goede resultaten komt. Advertenties zoals Google die bij zijn zoekresultaten toont, zijn niet te zien straks.

Nieuwe zoekresultaten

In plaats daarvan toont Apple enkel de ‘echte’ resultaten bij een zoekopdracht. Dat is normaliter als je een zoekopdracht doet binnen Google anders. Dan toont de zoekgigant juist eerst zijn advertenties en Knowledge Graph resultaten, alvorens de reguliere zoekresultaten te zien zijn. Wel krijgen gebruikers bij bijvoorbeeld YouTube-video’s gewoon advertenties te zien.

Zoals gebruikelijk zorgt Apple ervoor dat alle zoekopdrachten en -resultaten versleuteld en anoniem zijn. Op die manier kunnen bepaalde opdrachten niet aan een specifieke gebruiker gekoppeld worden. Dat verandert op het moment dat ervoor gekozen wordt op de link met de Google-resultaten te klikken. De resultaten veranderen overigens vandaag al.

Microsoft maakt zich geen zorgen

Ook heeft Microsoft al gereageerd op het nieuws. Het bedrijf laat weten zich geen zorgen te maken, ondanks de veranderingen. “We waarderen onze relatie met Apple en kijken ernaar uit op vele manieren met hen samen te werken, waaronder via Bing Image Search in Siri om zo de best mogelijke ervaring aan onze klanten te kunnen bieden. Bing is in de jaren sinds zijn lancering elk jaar weer gegroeid en is nu verantwoordelijk voor een derde van de PC-zoekopdrachten in de Verenigde Staten en het aantal zoekopdrachten blijft wereldwijd toenemen.”