Huawei Mate 10 krijgt DeX-achtige desktopfunctie

Computers en smartphones lopen wat mogelijkheden betreft langzaam maar zeker meer naar elkaar toe. Samsung lanceerde met de Galaxy S8 ook meteen de DeX-technologie, waarbij desktopschermen aan de telefoon gekoppeld konden worden. Ook Huawei komt met een soortgelijke technologie. Daarnaast is er weer een nieuw beeld gelekt van het volgende vlaggenschipmodel van het Chinese bedrijf, de Huawei Mate 10 Pro.

Maar eerst de opvallende ontwikkeling. De site Gearburn sprak met Yanis Anteur, de oprichter van MirAxess, over de toekomst van zijn bedrijf. Dat maakte via een crowdfunding-campagne de Mirabook. Dat apparaat beschikt over een mooi display, een toetsenbord en een trackpad. Voor de rekenkracht steunt het apparaat op een aangekoppelde smartphones.

“Voorlopig raden we aan om de Mirabook samen met de Galaxy S8 voor DeX en Windows Phones voor Continuum te gebruiken. Maar ik kan je ook een geheimpje vertellen: de nieuwe Huawei-smartphones, die op 16 oktober aangekondigd worden, beschikken over een DeX-achtige functie en zijn waarschijnlijk compatibel met de Mirabook,” aldus Anteur, die de Chinezen vermoedelijk niet heel blij gemaakt heeft.

Desgevraagd door Gearburn wilde Huawei niet reageren op het nieuws. Het bedrijf laat alleen weten dat we zullen moeten “wachten op onze wereldwijde onthulling op 16 oktober”. Maar of er nog heel veel te onthullen valt is maar de vraag. Vandaag is er weer een veelzeggend beeld van het nieuwe toptoestel van Huawei gelekt.

Huawei Mate 10-modellen

Het beeld laat de Pro-versie van de Huawei Mate 10 zien. Vorige maand bleek dat er drie modellen uitgebracht zullen worden, waarvan de Pro-variant de meest high-end versie van zal zijn. Ook komen er een standaardversie en een Lite-variant. De telefoons hebben een scherm met aspect ratio van 18:9 en een randloos design.

Zoals onderstaand beeld laat zien, is er voorop enkel plek voor een selfiecamera en een stereospeaker, maar geen thuisknop. Achterop het toestel zitten een vingerafdrukscanner en een dubbele camera. Hieronder het nieuwe beeld dat door Evan Blass online werd gezet.