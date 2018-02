Dell bevestigt: overname door VMware en beursgang worden overwogen

Business

Vorige week werd het nog overwogen, nu wordt er serieus naar gekeken. De Amerikaanse computerfabrikant Dell Technologies Inc. en softwareprovider VMware Inc. hebben besloten te kijken naar de mogelijkheden van een samenvoeging van de twee bedrijven. Daarnaast overweegt Dell een beursgang te maken.

Dat meldt Dell vandaag. Het kijkt serieus naar twee mogelijkheden: die van een beursgang, of het creëren van een zakelijke combinatie met VMware. “De zakelijke kansen die momenteel worden bekeken door Dell Technologies, omvatten geen verkoop van Dell Technologies of VMware aan een derde partij,” laat Dell weten.

Winst verhogen

Dell is ’s werelds grootste technologiebedrijf dat in privéhanden verkeert. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren niet zoveel winst geboekt als gehoopt en nam daarom in 2016 EMC over in een poging zijn financiën te verbeteren. Dat had niet het gewenste effect, waardoor er nu flinke druk op het bedrijf staat om extra inkomsten te vinden.

Dell betaalde 67 miljard dollar voor de overname van EMC Corp en kreeg daarmee ook tachtig procent van VMware in handen. Gisteren meldde Reuters nog dat het bedrijf daar voorzichtig mee om wil gaan. Er zijn immers ook nog andere aandeelhouders die 20 procent van VMware in handen hebben. Met hun belangen moet ook rekening gehouden worden en daarvoor zou een apart comité opgericht worden dat kijkt naar de eventuele samenvoeging van de twee bedrijven.

Tij keren

Dell werd in 1984 opgericht door Michael Dell. Hij richtte het bedrijf op met maar 1.000 dollar aan spaargeld en lanceerde daarmee een zeer succesvolle onderneming. De afgelopen jaren staan de inkomsten echter onder druk, vooral omdat de verkoop van computers terugloopt en Dell niet mee gaat in de markt van smartphones en tablets. Het probeerde het tij te keren door EMC Corp over te nemen, maar dat bracht niet het succes waar Dell op gehoopt had .