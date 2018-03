Einstein van Salesforce doet 1 miljard AI-voorspellingen per dag

Salesforce heeft vandaag aangekondigd dat de kunstmatige intelligentie van het bedrijf dagelijks meer dan 1 miljard voorspellingen doet voor klanten. Centraal daarin staat het Einstein-aanbod van het bedrijf; dat concentreert zich op voorspellingen rond sales en services.

Dat meldt Salesforce vandaag tegenover VentureBeat. Het is een mooie mijlpaal voor het bedrijf, dat laat zien dat er groot potentieel zit in het aanbod van kunstmatige intelligentie voor zakelijke gebruikers. Dat er 1 miljard voorspellingen gedaan worden is ook snel bereikt; het platform Einstein werd in de herfst van 2016 gelanceerd door CEO Marc Benioff.

Steeds uitgebreider

Sinds 2016 heeft Salesforce alsmaar nieuwe zaken toegevoegd aan zijn aanbod. Daarnaast heeft het flink wat nieuwe klanten weten te werven, al is niet duidelijk hoeveel dat er zijn. Ook weten we niet hoe de verdeling van het AI-aanbod zit; het zou kunnen dat er een paar klanten zijn die extreem veel gebruik maken van Einstein. Tegelijk kan het ook zo zijn dat er juist heel veel klanten zijn die spaarzaam gebruik maken van de diensten.

Tegenover VentureBeat wilde men niet bevestigen hoe het precies met die verdeling zit. Zo zijn er dus geen antwoorden over het aantal gebruikers of het daadwerkelijke gebruik van de diensten. Wel weten we dat Einstein features heeft die als extra’s bovenop het SaaS-aanbod van Salesforce gebruikt kan worden.

Kunstmatige intelligentie wordt steeds breder gebruikt binnen zakelijk SaaS-aanbod. Bedrijven als Microsoft, Oracle en SAP hebben elk hun eigen aanbod en elk verschillende niveaus van dat aanbod. De markt is daarmee erg vol en het aanbod erg breed. Ondanks die stevige concurrentie, weet Salesforce met Einstein gezien de 1 miljard verwerkte opdrachten per dag dus prima te presteren.