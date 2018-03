Google lanceert Slack-concurrent Hangouts Chat

Niet alleen Microsoft, maar ook Google is erop uit om Slack weg te concurreren. Vandaag heeft Google een update uitgebracht voor Hangouts. Die moet de software geschikter maken voor de werkplek en daarmee succesvol concurreren met Microsoft Teams en Slack.

In de nieuwe update, die Hangouts Chat genoemd is, zijn er verschillende berichtenfuncties toegevoegd. Die maken het mogelijk voor personeel om op verschillende apparaten met elkaar te chatten. Ook zijn er opties om groepschats aan te maken en zakelijke informatie te delen binnen widgets.

Eindelijk beschikbaar

Google kondigde het bestaan van Hangouts Chat in maart 2017 aan, maar heeft vandaag pas bekend gemaakt dat de functie breed beschikbaar is. Chats is beschikbaar binnen de G Suite, een zakelijk softwarepakket dat wereldwijd door zo’n vier miljoen bedrijven gebruikt wordt. Zij betalen elk 25 dollar per gebruiker per maand.

Via Hangouts, dat in 2013 als gratis dienst gelanceerd is, rolt Google verder met regelmaat nieuwe functies uit. “Ik zie dit als de tweede incarnatie van Hangouts,” vertelt Scott Johnston die verantwoordelijk is voor productmanagement bij Google tegenover Reuters. “We willen mensen helpen sneller beslissingen te maken op hun werk.”

De markt

Hoeveel gebruikers de verschillende diensten hebben is niet zeker. Wel is duidelijk dat de bedrijven allemaal in dezelfde vijver vissen. Zo heeft Microsoft met Teams een zakelijk chatprogramma uitgebracht binnen Office 365 en is Slack een losstaande dienst. Elk vraagt per gebruiker een bepaald bedrag voor het gebruik van de software.

Ook zetten alle bedrijven in op de integratie van kunstmatige intelligentie om bijvoorbeeld automatisch afspraken te kunnen plannen. Binnen Google Hangouts Chat is er kunstmatige intelligentie die zelfs op basis van de locatie van vergaderruimtes in een bedrijf opties kan bieden voor locaties.