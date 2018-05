Nokia verkoopt gezondheidsdivisie inderdaad terug aan Whitings

Begin deze maand kondigde Nokia aan dat het zijn tak voor gezondheidstechnologie terug wilde verkopen aan Eric Carreel, co-oprichter en voormalig voorzitter van Withings. Vandaag heeft het bedrijf bekend gemaakt dat de verkoop inderdaad doorgaat. Dat nadat Nokia intern de strategische opties voor de bedrijfstak bekeken heeft.

De verkoop maakt onderdeel uit van Nokia’s vernieuwde focus. Waar het eerst vooral hardware verkocht, verlegt het steeds meer zijn strategische focus op het worden van een licentiebedrijf. Gek is dat niet, het bedrijf haalt flink wat omzet uit de verschillende patenten die het in licentie aan andere ondernemingen biedt.

Nieuwe focus

De tak rond gezondheidszorg was de laatste van Nokia die consumentenproducten maakte. De bedoeling is om, als de verkoop rond is, enkel nog licenties te verkopen, evenals netwerkapparatuur aan bedrijven. Wel worden er nog Nokia-telefoons verkocht, maar die worden in licentie gemaakt door het eveneens Finse HMD Global.

De Health-divisie was redelijk recent toegevoegd aan het aanbod van Nokia. Het bedrijf kocht in 2016 de bedrijfstak van de Franse onderneming Whitings, in een poging meer gezondheidsproducten te kunnen verkopen. Er lag toen vooral focus op digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg voor consumenten: wifi-weegschalen, bloeddrukmeters, babymonitoren en activiteitstrackers.

De pogingen om daar goed geld mee te verdienen zijn echter niet geslaagd. Dat liet Nokia al in februari in een notitie aan investeerders weten. Toen schreef het dat er een strategische heroverweging nodig was, simpelweg omdat er niet genoeg geld met de verkoop van consumentenproducten verdiend werd.

En dus wordt Nokia nu, mits de verkoop doorgang vindt, een bedrijf dat zich alleen nog bezighoudt met business-to-business activiteiten.