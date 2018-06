Apple brengt eerste publieke bèta van macOS Mojave uit

Een dag nadat het de eerste publieke bèta voor iOS 12 heeft vrijgegeven, doet Apple hetzelfde voor macOS Mojave. Voor het eerst is er een publieke betaversie van het besturingssysteem voor MacBooks vrijgegeven. Zodoende hebben ook niet-ontwikkelaars nu de kans om de software uit te proberen voordat deze in de loop van de herfst breder uitgerold wordt.

Om de publieke bèta uit te kunnen testen, is het noodzakelijk om je aan te melden voor het bètaprogramma van Apple. Verder is het raadzaam om de publieke bèta niet zomaar op een apparaat te installeren dat je elke dag gebruikt. Het besturingssysteem wordt nog getest en kan derhalve flink wat bugs bevatten.

De verbeteringen

Mojave is ontwikkeld om Macs gemaakt vanaf 2012 te ondersteunen. Daaronder vallen de MacBooks (2015 en nieuwer), MacBook Air (2012 en nieuwer), MacBook Pro, Mac mini, iMac-modellen, de iMac Pro uit 2017, Mac Pro-modellen (mits voorzien van Metal GPU’s). Het nieuwe systeem werd tijdens de WWDC 2018 onthuld en wordt nu al enige tijd getest door ontwikkelaars.

Het vernieuwde systeem heeft een aantal nieuwe functies. Zo maakt Apple het makkelijker voor gebruikers om hun desktop te organiseren. Kunstmatige intelligentie sorteert bestanden in logische mappen en maakt het geheel beter doorzoekbaar. Ook breidt Apple de Dark Mode flink uit, want nu is het hele systeem donker indien je dat wil.

Belangrijk is verder dat populaire iOS-apps naar macOS gebracht worden. In eerste instantie gaat het enkel om iOS-apps als News, Stocks, Home en Voice Memos, maar de komende tijd volgen ook andere iOS-apps. Apple vergroot in macOS Mojave ook de privacy van gebruikers, onder meer door antitrackingtools in browser Safari te plaatsen.

In de loop van het najaar wordt macOS Mojave breed uitgerold. Lees hier onze special met de zeven belangrijkste toevoegingen.