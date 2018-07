Dell Technologies gaat opnieuw de beurs op

Dell Technologies heeft een overeenkomst bereikt waarmee het terug de Amerikaanse beurs op kan. Dit is mogelijk door de zogeheten tracking-aandelen van VMware terug te kopen, met geld en Dell-aandelen. Momenteel komt de waarde van al deze aandelen uit op ongeveer 17 miljard dollar (14,6 miljard euro).

Om dit succesvol te laten verlopen zal iedere tracking-aandeel vervangen worden door 1,3665 aandelen Dell Technologies, of 109 dollar per aandeel. Dit komt neer op een vergoeding van 29 procent bovenop de slotkoers. Bovendien zal VMware 11 miljard dollar speciale dividend uitkeren, waardoor de totale waarde van de deal uiteindelijk uitkomt op 21,7 miljard dollar.

Door de deal zullen Dell Technologies Class C-aandelen verhandeld worden op de beurs in New York. De investeerders met de aandelen in kwestie, ook wel Dell Technologies Class V, kunnen hun aandelen omruilen voor Class C-aandelen of 109 dollar per Class V-aandeel.

VMware zal naar eigen zeggen een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf blijven, met “verbeterde afstemming tussen Dell’s economische en eigendomsbelangen” met VMware. Na afronding van de deal zullen VMware-aandeelhouders 20,8 procent tot 31 procent van de Dell-aandelen bezitten, afhankelijk van de keuze van de investeerders.

Jaren van onrust

Met deze zet komt er een einde aan een proces dat CEO Michael Dell jaren geleden in gang zette. In 2013 haalde hij het bedrijf van de beurs uit frustratie voor de kortetermijnvisie van beleggers. De tracking-aandelen waren daarbij bedoeld om de overname van EMC te financieren, een bedrijf dat voor 67 miljard dollar gekocht werd. Voornamelijk geld stond aan de basis van deze deal, maar EMC had ook een belang in VMware.

De afgelopen maanden waren er meermaals berichten rondom de toekomst van VMware en Dell. Zo zou Dell overwogen hebben om te fuseren met VMware en zichzelf hoofdzakelijk te verkopen aan het kleinere bedrijf. Omdat VMware al een beursgenoteerd bedrijf was, zou Dell dan openbaar worden zonder de noodzaak van een IPO. Aandeelhouders wisten met een greep deze omgekeerde fusie tegen te houden.