Microsoft breidt Dynamics 365 uit met drie nieuwe AI-functies

Microsoft voegt een vleugje artificiële intelligentie toe aan Dynamics 365. Het cloudsoftwarepakket voor ERP en CRM krijgt er in de komende maanden drie nieuwe modules bij, die specifieke AI-functies introduceren.

Artificiële intelligentie is één van drie pijlers in Microsofts toekomstvisie. Het is volgens het bedrijf geen nice to have, maar een must have voor elke onderneming. Microsoft wil AI democratiseren, zodat iedereen er toegang tot krijgt. De aankondiging rond Dynamics 365 past binnen die strategie.

Concreet worden drie nieuwe functies geïntroduceerd. Dynamics 365 AI for Sales moet antwoorden bieden op de meest gestelde vragen met betrekking tot verkoopteams en biedt inzicht in de sales pipeline, dat verder gaat dan de klassieke rapportage. AI for Market Insights is dan weer bedoeld om markttrends te helpen identificeren en marketeers te ondersteunen bij het maken van betere beslissingen.

AI for Customer Service geeft tot slot inzicht in de verwerking van klantenvragen. De feature kan bijvoorbeeld identificeren wanneer je klantendienst een te hoge load te verwerken krijgt en eventueel chatbots inschakelen die tickets afhandelen volgens een vooraf bepaalde workflow.

De nieuwe features werken out-of-the-box, er is in principe geen AI- of programmeerkennis vereist. Toegang tot Microsoft Power BI, Common Data Service en natuurlijk Azure wordt uiteraard wel door Microsoft geadviseerd.