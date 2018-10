HPE komt met uitbreidingen voor de StorOnce- en Nimble-portfolio’s om databescherming en copy-datamanagement voor hybride cloudomgevingen verder te optimaliseren. Ook worden banden met leverancier Commvault verder aangehaald.

De nu voor beide portfolio’s van opslagtoepassingen door de leverancier toegevoegde functionaliteit moet ervoor zorgen dat eindgebruikers hun operationele efficiency voor hybride cloudopslag flink kunnen opschalen. Bovendien moeten de oplossingen snellere back-up naar de cloud realiseren en uiteindelijk kostenbesparingen met een factor 20 opleveren.

Verbeteringen voor HPE StorOnce

De nu toegevoegde functionaliteit voor HPE StoreOnce back-upportfolio moet, aldus de leverancier, de databescherming van eindgebruikers op het gebied van flashsnelheid, kostenefficiënte archivering en cloudgebaseerde disaster recovery verbeteren, zoals met eenvoudige en snellere provisioning van nieuwe databeschermingsopslag. Verder zorgt de nu gepresenteerde HPE StoreOnce VSA met de nieuwe flexibele License Server voor snelle implementatie en her-implementatie van HPE StoreOnce als virtuele toepassing. Bovendien moeten standaard ingebouwde prestaties en efficiency van de HPE StoreOnce Catalyst, in combinatie met replicatiefunctionaliteit, het mogelijk maken dat alle back-uptoepassingen over snelle en natuurlijk betrouwbare recoveryeigenschappen beschikken voor het terughalen van eventueel verloren gegane gegevens.

Samen met de Cloud Bank Storage-oplossing, biedt het StorOnce-portfolio nu ook betere prestaties en flexibiliteit van gegevensbescherming in hybride cloudomgevingen als Amazon S3 en Azure, zegt HPE. De toepassing kopieert alleen unieke data naar de gebruikte publieke cloudomgevingen, versleutelt de back-up data en genereert zelf beschrijvende tags voor snel en eenvoudig herstel door disaster recovery via de cloud.

Upgrade Nimble-portfolio

Het Nimble-portfolio van HPE heeft eveneens een upgrade gekregen. Dit portfolio van storage arrays beschikt nu over de Recorvery Manager Central (RMC) versie 6.0 software. Deze software was al standaard beschikbaar voor het 3PAR-portfolio van HPE, dus moet het geen verrassingen bevatten.

De software versimpelt de bescherming van gegevens en copy-datamanagement. RMC 6.0 zorgt concreet voor directe back-up van de storage arrays naar HPE StoreOnce. Daarnaast biedt het cloudgebaseerde flexibiliteit op flashsnelheid. De hiermee te bereiken snelheid is, volgens de gegevens van leverancier, tot 23 keer voor back-up en tot 15 keer voor de recovery van data. Dit alles leidt dan weer tot minder kosten en minder complexiteit, zo beweert HPE.

Samenwerking met Commvault

Eveneens is de samenwerking met Commvault uitgebreid. Hierover hebben we onlangs al bericht over de samenwerking voor HPE StoreOnce en begin dit jaar over de toepassingen voor HPE GreenLake Backup.

Prijzen en beschikbaarheid

Tot slot natuurlijk de kosten en de beschikbaarheid. HPE StoreOnce is per direct beschikbaar vanaf 4.800 dollar voor een HPE StoreOnce virtual storage appliance. Niet een doorsnee-oplossing dus. De RMC 6.0-software voor het Nimble komt in december op de markt en wordt dan standaard meegeleverd met iedere HPE 3PAR- en HPE Nimble storage array