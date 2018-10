‘Startup Cloudflare overweegt een beursgang te maken’

Het gerucht gaat dat Cloudflare van plan is om de beurs om te gaan. De aanbieder van netwerkdiensten zou ergens in de eerste helft van 2019 al de beursgang maken. Naar schatting wordt het bedrijf gewaardeerd op 3,5 miljard dollar.

Dat meldt het doorgaans betrouwbare persbureau Reuters op basis van “mensen bekend met de materie”. Momenteel zouden er gesprekken plaatsvinden tussen Cloudflare en de Goldman Sachs Group om de beursgang vorm te geven. Die gesprekken zijn nog niet gefinaliseerd volgens Reuters, wat maakt dat alle opties nog open liggen.

Opvallend genoeg hint CEO Matthew Prince van Cloudflare ernaar dat het bedrijf geen beursgang zal maken. Op Twitter plaatste hij een bericht waarin hij opmerkt dat het “vreemd is” hoe “een startup de media in eerste instantie moet smeken om aandacht, en ze gaandeweg dingen volledig over je gaan zitten verzinnen.”

It’s a strange transition from early in a startup’s life where you beg for the media to pay attention to you to later when they start making up things about you out of whole cloth. 🙄

— Matthew Prince (@eastdakota) October 23, 2018