UiPath haalt 265 miljoen dollar op bij nieuwe investeringsronde

Het bedrijf UiPath, dat zich bezighoudt met de automatisering van processen via robotica, heeft bij een nieuwe investeringsronde veel geld opgehaald. In eerste instantie eindigde de ronde met 225 miljoen dollar, waarbij een flinke investering van Alphabets CapitalG kwam, maar dankzij een uitbreiding van de ronde komt het totaal op 265 miljoen dollar uit.

De extra investeringsronde werd aangevoerd met strategische investeringen van de bedrijven IVP, Madrona Venture Group en Meritech Capital. Volgens UiPath komt zijn totale waardering daarmee uit op 3 miljard dollar. Vreemd is dat niet: het bedrijf staat te boek als een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van robotic process automation, ofwel RPA.

Robotic process automation

RPA is een discipline binnen de kunstmatige intelligentie die gebruik maakt van softwarerobots om workflows binnen zakelijke toepassingen in de gaten te houden. Op basis van analyses van die workflows, kunnen de robots punten aandragen waar repetitieve taken automatisch kunnen. UiPath bouwt softwarerobots die de individuele toetsaanslagen van gebruikers in de gaten houden.

Dat doen de robots bijvoorbeeld op het gebied van zakelijke planning en klantrelatiemanagement. Zo kunnen de robots patronen detecteren en vervolgens manieren adviseren om die te automatiseren. Enkele toetsaanslagen terugdringen lijkt op het eerste gezicht triviaal, maar de besparingen kunnen gigantisch zijn, daar het vaak om honderden of zelfs duizenden gebruikers gaat. Daarnaast brengt automatisering de tijd die nodig is om zaken te verwerken terug, en verkleint het de kans op fouten.

Breed ecosysteem

UiPath heeft een breed ecosysteem rond RPA gebouwd en biedt onder meer gratis trainingsprogramma’s, een gemeenschap en een gratis online forum voor ontwikkelaars. Vorige maand voegde het ook nog een nieuwe marktplaats voor zijn AI-tools en -diensten toe. Daarmee groeit het aanbod gestaag.

Onder de klanten van UiPath vallen onder meer Deutsche Lufthansa AG, Thomson Reuters Corp., General Electric Co., de NASA en Equifax Inc.