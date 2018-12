IBM heeft een AI-geoptimaliseerd converged systeem onthuld genaamd Spectrum AI with Nvidia DGX. Met het systeem wil het bedrijf tegemoet komen aan de groeiende vraag aan kunstmatige intelligentie (AI) in enterprise applicaties. Dat meldt Silicon Angle.

Het platform voegt zich bij het groeiende aantal datacentraplatformen dat specifiek gemaakt is voor machine learning. Cisco onthulde in september een AI-server met acht Nvidia Tesla V100 GPU’s. En ook NetApp en Pure Storage lanceerden hun eigen AI-geoptimaliseerde platformen met de Nvidia DGX-1-apparaten.

Spectrum AI with Nvidia DGX is gebaseerd op hetzelfde systeem. Net als bij de server van Cisco bevat DGX-1 acht Tesla V100 GPU’s met samen meer dan 45.000 processing cores. 5.000 daarvan zijn gespecialiseerde circuits genaamd Tensor Cores, die gemaakt zijn om machine learning-modellen goed te draaien.

DGX-1 kan daardoor meer dan een petaflop aan computerkracht bieden, stelt Nvidia. Een petaflop staat gelijk aan een quadriljoen floating-point operaties per seconde, wat een standaard unit van computerprestaties is. Het nieuwe systeem van IBM combineert de DGX-1 met zijn eigen Elastic Storage Server. Dat is een opslagplatform dat een petabyte aan bruikbare flash-capaciteit biedt en de Spectrum Scale-managementsoftware draait.

Spectrum Scale

Dat Spectrum Scale onderdeel is van de oplossing, is om meerdere redenen interessant. Zo wordt het gebruikt in Summit, de meest krachtige supercomputer ter wereld. De software kan verder niet alleen grote aantallen data opslaan, maar biedt ook een set aan uitgebreide administratieve mogelijkheden. Een daarvan is een tool die IT-teams een deel van de records laat offloaden naar de publieke cloud.

Een ander stuk software in Spectrum AI with Nvidia DGX is het RAPIDS-framework dat Nvidia twee maanden geleden lanceerde. Het is een collectie aan libraries die samen met populaire AI- en analytics-tools geïnstalleerd kunnen worden, om meer computerkracht uit de GPU’s te halen.

Het apparaat kan projecten van verschillende groottes afhandelen, stelt IBM. Bedrijven kunnen een Spectrum AI with Nvidia DGX-omgeving opzetten met een enkele Elastic Storage Server en een handjevol DGX-1-appliances. Aan het andere eind van het spectrum is het ook mogelijk om rekken vol hardware in te zetten.