Google gaat Google+ API’s vanaf maart 2019 stopzetten

Google gaat, als voorbereiding op het stoppen van haar Google+ sociale netwerk in april 2019, de werking van hiervoor geschikte ontwikkel API’s al een maand eerder stopzetten. Dii maakte het bedrijf onlangs bekend.

Volgens een blog van de zoek- en softwaregigant worden de ontwikkel API’s voor het eigen sociale netwerk per 7 maart 2019 volledig stopgezet. Google waarschuwt ontwikkelaars dat vanaf binnenkort de verschillende API’s voor Google+ niet helemaal meer betrouwbaar zullen zijn. Ook geeft het aan dat de API’s vanaf eind januari 2019 mogelijk al niet meer werken. Google roept dan ook ontwikkelaars op om alle Google + integratiefunctionaliteit uit hun applicaties te halen.

Concrete API-lijst

Ontwikkelaars hebben afgelopen week hierover al per mail bericht gehad welke API’s ophouden met werken. Concreet gaat het om de werking van de volgende API’s voor het sociale netwerk:

Google+ REST API

Google+ Web API

Google+ Android SDK

Google+ Domains API

Google+ Pages API

Overige afgebouwde functionaliteit

Daarnaast wordt ook de Google+ Sign-in-functionaliteit langzaam afgebouwd en per 7 maart 2019 volledig afgesloten. De hyperscaler roept ontwikkelaars op om over te stappen naar het meer geschikte Google Sign In-authenticatiesysteem. Ook de Over the Air-functionaliteit is inmiddels afgebouwd en afgesloten en tevens komt er een einde aan de diverse web-koppelingen en de koppelingen voor mobiele apps.

Einde voor consumenten

Voor consumenten komt er dus per april 2019 een einde aan het sociale netwerk. Directe reden voor Google om met Google+ snel te gaan stoppen zijn recente beveiligingsincidenten, waarbij onlangs meer dan 52 miljoen accountgegevens werden gelekt. Bovendien is het sociale netwerk eigenlijk nooit van de grond gekomen en kon het de concurrentie met onder meer Facebook niet aan.