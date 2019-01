Google haalt Hangouts eind dit jaar uit G Suite

De strategie van Google ten aanzien van berichtendiensten voor consumenten kan soms wat vaag overkomen. Zo besloot Google het relatief populaire Allo stop te zetten en meer energie te steken in Duo, dat niet echt wist aan te slaan. Vandaag maakt het bedrijf duidelijk wanneer het binnen G Suite stopt met Hangouts.

Het plan van Google is om te stoppen met Google Hangouts. De bedoeling is dat het platform overgaat op Chat and Meet, en in eerste instantie voor betalende G Suite-klanten beschikbaar is. Voor hen begint de transitie naar Chat and Meet al in oktober dit jaar. Voor consumenten is er nog wat onduidelijkheid.

Tot 2020 actief

Google laat in zijn blog weten dat er “na de transitie voor G Suite-klanten” gratis versies beschikbaar worden gemaakt van Chat and Meet. Wanneer dat precies het geval zal zijn is nog niet zeker. Maar de kans is groot dat Hangouts daarmee blijft bestaan tot op zijn minst 2020.

Ook laat Google weten dat het voor G Suite-gebruikers meer functies van het klassieke Hangouts naar Chat and Meet brengt. Dat zal in de loop van april en september gaan gebeuren. Dan is alles ook echt klaar om de stekker er in oktober uit te trekken. Onder meer de integratie met Gmail, mogelijkheid om met externe gebruikers te spreken, verbeterde videogesprekken en telefoongespreken met Google Voice, komen naar de dienst.

Vorig jaar al begon Google langzaamaan met het overzetten van Hangouts-gebruikers naar Meet. Dat is een nieuwe videodienst van Google met nieuwe functionaliteit. Die moet uiteindelijk dienen als volwaardige opvolger van Hangouts. Maar de ontwikkeling vindt nog plaats en het stopzetten van Hangouts is klaarblijkelijk niet het meest eenvoudige proces.

Google zal, wil het consequent mensen blijven trekken naar dit soort nieuwe diensten, vermoedelijk iets duidelijker moeten zijn naar consumenten toe.