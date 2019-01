Actiecomité XS4ALL overweegt oprichting nieuwe provider

Nadat KPN aankondigde dat het van plan was om op korte termijn te stoppen met merknamen als Telfort en XS4ALL, kwam er al snel een actiegroep op die wilde proberen de internetprovider te behouden. KPN lijkt daar niet voor open te staan en dus wil het comité een alternatief voor de internetprovider oprichten.

Dat bleek volgens het Algemeen Dagblad tijdens een bijeenkomst van het actiecomité die plaatsvond in de Amsterdamse Waag. KPN liet weten dat het wilde stoppen met XS4ALL, om zijn eigen merk te versterken. Het beloofde de klantenservice voor XS4ALL te behouden zoals deze er is, maar wel op te nemen in de klantenservice van KPN. Uiteindelijk tekenden 47.000 mensen een petitie om XS4ALL te behouden, en kwam er een gesprek tussen bestuursleden van KPN en de initiatiefnemers van die petitie. Zonder succes, want de initiatiefnemers lieten weten dat KPN stellig was in zijn intentie om XS4ALL op te heffen.

Alternatieven in de maak

Om die reden hebben de initiatiefnemers van de petitie nu besloten om een alternatief te maken. Zo wordt er nagedacht over de oprichting van een nieuwe internetprovider die soortgelijke diensten moet bieden als XS4ALL. Hoe realistisch dat is, is maar de vraag, want volgens Michiel Buitelaar die ooit de leiding had over de afdeling consumentenmarkt van KPN, is er de afgelopen tien jaar maar één nieuwe internetprovider opgericht.

Toch bestaat er volgens Kirsten Verdel, die het comité voor behoud van XS4ALL oprichtte, veel animo voor een alternatief. De komende maanden wil zij met haar comité de mogelijkheden onderzoeken en kijken of het levensvatbaar zou zijn om een nieuwe internetprovider op te richten. Zij ziet hoe dan ook mogelijkheden genoeg, omdat XS4ALL ongeveer een kwart miljoen klanten heeft. Als er een alternatief komt, zal dat overigens niet onder dezelfde merknaam kunnen zijn, die behoort immers toe aan KPN.

Het is nog niet bekend wanneer KPN precies stopt met XS4ALL, dat moet het nog bekendmaken.