Jeff Bezos beschuldigt uitgeverij National Enquirer van chantage

Jeff Bezos, de CEO van Amazon, stelt dat hij gechanteerd is met naaktfoto’s. AMI, de eigenaar van de National Enquirer en naar het schijnt een uitgeverij die vooral de belangen van de Amerikaanse president Donald Trump beschermt, zou die foto’s gebruikt hebben om Bezos onder druk te zetten.

Bezos, die recent in het nieuws was wegens de scheiding van zijn vrouw, schreef op Medium dat hij onder druk is gezet door de AMI. Volgens Bezos huurde hij onderzoeker Gavin de Becker in om uit te zoeken hoe de National Enquirer bepaalde privéberichten en afbeeldingen van hem in handen kon krijgen. Die actie van de National Enquirer zou onderdeel zijn van pogingen om naar Saudi-Arabië te kijken en de mogelijke bemoeienis met de Washington Post, waarvan Bezos de eigenaar is.

Chantage met naaktfoto’s

Dat hij onderzoeker De Becker inhuurde, viel volgens Bezos niet goed bij David Pecker, de CEO en voorzitter van AMI. Dat er onderzoek gedaan werd naar Saudi-Arabië zou volgens Bezos vooral niet goed gevallen zijn. “Ze lieten weten dat ze meer van mijn tekstberichten en foto’s hadden, die ze zouden publiceren als we ons onderzoek niet zouden stopzetten”, schrijft Bezos in de blog.

De AMI zou van hem gevraagd hebben publiekelijk te stellen “geen kennis of gronden te hebben om te suggereren dat de verslaggeving van de AMI politiek gemotiveerd of beïnvloed door politieke krachten” is. Dat is volgens Bezos niet waar en om die reden publiceerde hij de bedreigingen.

In de e-mails die Bezos laat zien, die van de AMI af zouden komen, omschrijft de uitgeverij precies wat voor afbeeldingen het van Bezos heeft. Daaronder vallen ook naaktfoto’s en afbeeldingen van Bezos met een andere vrouw met wie hij nu een relatie zou hebben. De AMI stelt dat die foto’s als nieuwswaardig beschouwd kunnen worden, omdat ze aandeelhouders van Amazon zouden laten zien dat Bezos niet langer geschikt zou zijn voor zijn werk als CEO.

Alhoewel de zaak voortkomt uit onderzoek rond de Washington Post en het Bezos “behoorlijk complexe zaken” bezorgt, laat hij weten volledig toegewijd te zijn aan de krant. “Mijn rentmeesterschap van The Post en mijn steun voor zijn missie, zal niet veranderen en is vermoedelijk datgene waar ik het meest trots op ben als ik de 90 haal en terugkijk op mijn leven.”