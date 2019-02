‘Google gaat erg ver met geheimhouding bij onderhandelingen rond datacenters’

Onderhandelingen tussen techbedrijven en steden over mogelijke contracten vinden meestal achter gesloten deuren plaats. Maar die geheimhouding is steeds minder populair, bleek recent nog toen Amazon plannen voor een nieuwe campus in New York schrapte. Het kreeg onder meer veel commentaar op de geheimhouding rond de onderhandelingen. Onderzoek laat zien dat Amazon echter bepaald niet het enige bedrijf is dat de voorkeur geeft aan geheimhouding rond dit soort onderhandelingen.

De Washington Post meldt op basis van nieuwe documenten die het in handen kreeg, dat ook Google gebruikmaakt van geheimhoudingscontracten om onderhandelingen rond nieuwe datacenters uit te voeren. Daarbij maakt Google ook gebruik van bedrijven die alleen op papier bestaan. Op die manier kan het onderhandelingen houden met steden, zonder dat er tussendoor allerlei partijen zijn die zich met de gesprekken bemoeien.

Verregaande geheimhouding

De documenten kwamen in handen van een groep die zichzelf het Partnership for Working Families noemt. Dat klaagt San Jose in Californië aan voor bepaalde geheimhoudingsafspraken die de stad met Google getekend heeft in het kader van bepaalde onderhandelingen. Het bericht volgt nadat Google vorige week nog aankondigde dat het 13 miljard dollar investeert in de uitbreiding en constructie van nieuwe datacenters en kantoren in de Verenigde Staten.

Volgens de Washington Post maakte Google gebruik van bedrijven die alleen op papier bestaan om te onderhandelen met steden waar het later daadwerkelijk datacenters gebouwd heeft. Soms maakte Google gebruik van meerdere van dat soort bedrijven en gebruikte het bedrijf codenamen bij onderhandelingen met overheidsmedewerkers. Google laat overheden waarmee het onderhandelt pas laat in het proces weten wie het is. Zo stelt de krant dat Google in het geval van de stad Midlothian een nepbedrijf opzette en onder die noemer onderhandelde. Pas een jaar later, toen de deal bijna rond was, maakte Google zichzelf bekend.

Meer geheimhouding

Dit soort afspraken blijken in meerdere gevallen gemaakt te zijn, onder meer in Boulder, Colorado, San Jose en Clarksville, Tennessee. Een woordvoerder van Google stelt dat deze praktijk gemeengoed is in de industrie. Daar heeft ze gelijk in, want ook Amazon, Apple, Facebook en Microsoft gebruiken soortgelijke technieken bij onderhandelingen.

Tegelijk lijkt het er wel op dat Google iets verder gaat dan de concurrentie, als het aankomt op geheimhouding. Google stelt namelijk in gemeenten waar het datacenters heeft gebouwd, dat informatie rond het energie- en watergebruik van die datacenters ook een handelsgeheim is. Dat geldt niet voor datacenters van Apple en Facebook.