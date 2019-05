‘FTC is intern verdeeld over hoogte van boete Facebook’

De Amerikaanse waakhond Federal Trade Commission (FTC) zou intern verdeeld zijn over de hoogte en grootte van de gevolgen voor Facebook van diverse privacyschandalen. Dat meldt The New York Times op basis van drie ingewijden.

Het onderzoek van de FTC begon vorig jaar, nadat duidelijk werd dat Cambridge Analytica ten onrechte de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen had gekregen. Het bedrijf stelde daarmee politieke profielen op, die gebruikt moesten worden om verkiezingen te beïnvloeden.

In februari werd duidelijk dat de FTC met Facebook onderhandeld over een boete, en dat de waakhond overweegt om zijn hoogste boete ooit op te leggen. Facebook zelf maakte vorige maand bekend rekening te houden met een boete van 3 tot 5 miljard dollar. Maar de FTC zou intern dus nog discussies hebben over hoe hoog die boete nu eigelijk moet zijn. Ook heeft de waakhond nog niet besloten hoe groot de straf precies moet zijn.

Verantwoording

Naast discussies over de hoogte van de financiële boete, wordt namelijk ook nog besproken in hoeverre CEO Mark Zuckerberg persoonlijk verantwoordelijk moet worden gehouden voor het overtreden van een afspraak uit 2011. Volgens die afspraak moet het sociale medium meer doen om de privacy van gebruikers te beschermen. Facebook zelf zegt dat Zuckerberg niet wettelijk verantwoordelijk moet zijn voor de acties van al zijn 35.000 werknemers.

De discussies kunnen nog uit elkaar vallen, stelt de Amerikaanse krant. Maar de onderhandelingen lopen nog wel en moeten naar verwachting binnen een paar dagen afgerond zijn. Vlak daarna moet een aankondiging volgen. Het onderzoek is behoorlijk groot voor de FTC, aangezien er wereldwijd toegekeken wordt. Diverse partijen beschouwen dit als een lakmoestest over hoe de Amerikaanse overheid toezicht houdt op de tech-giganten in het land.

Zowel de FTC als Facebook hebben geweigerd te reageren op de berichtgeving van The New York Times.

Privacy

Vorige week kwam naar buiten dat de FTC en Facebook al wel afspraken hebben gemaakt over het opzetten van een onafhankelijke commissie voor privacy-toezicht. Die commissie bestaat mogelijk onder meer uit bestuursleden van het sociale medium.

Facebook moet volgens de afspraken ook een privacywerknemer op het hoogste niveau van het bedrijf benoemen. Zuckerberg zelf zou de rol van “aangewezen compliance officer” op zich nemen, waarmee hij verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van het privacybeleid van het bedrijf.