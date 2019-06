IBM voegt AutoAI toe aan Watson Studio voor snellere voorbereiding data

IBM wil meer kunstmatige intelligentie (AI) in gaan zetten in zijn datawetenschapsplatform Watson Studio. Daarmee wil het bedrijf de voorbereiding van data gaan automatiseren, schrijft ZDNet. Watson Studio is een platform dat bedrijven helpt om AI-modellen te bouwen, trainen en deployen.

De tools voor het voorbereiden van data en data governance zitten in AutoAI. De bedoeling is dan ook dat AutoAI de kern wordt van Watson Studio, om zo meer datawetenschappers de tijd te geven om zich op modellen te richten. AutoAI wordt in dit geval gecombineerd met Watson Machine Learning om belangrijke stappen in het deployen van AI te automatiseren.

AutoAI kan verder modellen ontwikkelen, en de hyperparameter optimaliseren om datawetenschap- en AI-modellen te bouwen. Ook bevat het een suite aan modeltypes voor datawetenschap, waaronder gradient boosted trees en processen om te experimenteren met machine learning. Daarnaast bevat het IBM Neural Networks Synthesis, dat in open bèta zit. Deze dienst stelt datawetenschappers in staat om snelheid of accuraatheid te optimaliseren en model-training te volgen.

AutoAI is nu beschikbaar in Watson Studio in de IBM Cloud.

Updates

IBM voegde in mei diverse nieuwe functies toe aan Watson Studio, om zo meer tegemoet te komen aan de hybride- en multi-cloud-eisen van enterprises. Dit doet het met de mogelijkheid om gebruik te maken van on premise-data repositories en om modellen te deployen naar lokale datacentra of in de cloud.

Ook werden 43 nieuwe data connectors toegevoegd, waaronder Dropbox, Salesforce, Tableau en Looker. Met een Asset Browser-ervaring kunnen bedrijven door Schemas, Tables en Objects navigeren, en met nieuwe tools voor het previewen en visualiseren van data kunnen bedrijven data verfijnen. Tot slot werden de integraties van Watson Studio verder uitgebreid met Hadoop Distributions, namelijk CDH en HDP. Bedrijven kunnen daarmee analytics draaien op de plek waar de data leeft en bestaande compute gebruiken.