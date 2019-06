Startup ThousandEyes opent kantoor in Amsterdam

De startup ThousandEyes breidt zijn werkzaamheden uit naar de Benelux met een nieuw kantoor in Amsterdam, voor een verkoop- en serviceafdeling. De startup biedt inzicht in de ervaringen van gebruikers over ieder netwerk, waaronder over het internet.

ThousandEyes stelt dat bedrijven in België, Nederland en Luxemburg voorlopers zijn op het gebied van innovatie en sterk afhankelijk zijn van cd cloud en het internet om klanten en werknemers van apps en diensten te voorzien. Volgens het bedrijf is inzicht in het netwerk steeds vaker een topprioriteit voor dergelijke bedrijven, omdat digitale ervaringen slechts zo goed zijn als het internet waar ze op draaien.

Platform

ThousandEyes, dat in februari nog een miljoeneninvestering van Salesforce en GV kreeg, heeft een cloud-platform dat bedrijven helpt bij het monitoren van hun netwerkverkeer over de hele wereld. Om dat mogelijk te maken, gebruikt de startup gespecialiseerde softwarematige sensoren die informatie verzamelen over de onderliggende infrastructuur. Het bedrijf heeft zijn software in datacentra in 54 verschillende landen geïnstalleerd.

“Via een immens aantal fysieke punten in het internet, meten wij continu de digitale ervaring van de essentiële applicaties en services van onze klanten”, aldus Mohit Lad, medeoprichter en CEO van ThousandEyes. “Dankzij de real-time visuele kaart van ThousandEyes zien klanten direct waar eventuele bottlenecks en storingspunten op zijn getreden. Deze kunnen zij vervolgens direct met hun service- en cloudproviders delen, zodat problemen opgelost kunnen worden, voordat de klant er last van heeft.”

Het nieuwe kantoor in Amsterdam wordt geleid door Regional Sales Manager Ramón Hemelrijk, die al tientallen jaren ervaring heeft in de netwerkindustrie. ThousandEyes heeft al kantoren op diverse plekken in de wereld. Het hoofdkantoor bevindt zich in San Francisco, maar de startup is ook in Austin, Dublin, Londen, München, New York, Sydney en Tokyo gevestigd. Amsterdam is de laatste toevoeging.