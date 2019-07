TSMC versnelt productieproces 5 nanometer-chip vanwege 5G introductie

TSMC ziet de vraag naar nieuwe processors stijgen, dankzij de verkoop van vroege 5G-apparaten. Het bedrijf wil nu “iets eerder dan verwacht” meer geavanceerde technologie uitrollen, in de vorm van 5 nanometer-chips.

Het productieproces van de nieuwe 5 nanometer (nm) chip moet in de eerste helft van 2020 opgeschaald worden naar massaproductie. Daardoor kunnen de eerste 5nm-chips in de zomer van 2020 beschikbaar komen, schrijft Venturebeat. TSMC begon vorig jaar met de massaproductie van de 7nm-chips, waardoor belangrijke klanten als Apple en Huawei beide claimden dat ze de “eerste” waren met de technologie in hun apparaten. De fabrikant kiest er nu echter niet voor om al zijn productie van de nieuwe 7nm-chips te verschuiven naar de kleinere 5 nm-technologie, maar breidt de 7nm-capaciteit uit om aan de groeiende vraag te voldoen.

5nm-chips

De 5nm-chips zijn niet alleen kleiner dan de 7nm-voorgangers, maar kunnen ook grotere energie-efficiëntie of meer verwerkingscapaciteit bieden. Welke van de twee dat is (of allebei) hangt af van de eisen van de chipontwerper. Het 5nm-procedé maakt het naar verwachting mogelijk om CPU’s die voorheen in smartphones pasten te laten krimpen naar afmetingen geschikt voor wearables als AR-brillen en koptelefoons. Daarbij worden ook kleinere batterijen gebruikt en worden eerder onmogelijke ervaringen mogelijk gemaakt. Daarnaast moet het procedé de 5G-apparaten van volgend jaar in staat stellen om evenveel of meer kracht te bieden, terwijl ze koeler blijven en minder energie verbruiken.

25 miljard dollar

TSMC zei in juni vorig jaar al hard te werken aan het realiseren van de massaproductie van de 5nm-chips. Toen zei het bedrijf te verwachten dat het eind 2019 of begin 2020 kon overstappen op de productie van deze chips. Het bedrijf investeert ongeveer 25 miljard dollar in productiefaciliteiten. Ook werkt het bedrijf al sinds 2017 aan 3nm-chips, waar het al 15 miljard dollar in investeerde. De fabriek hiervoor moet in 2022 geopend worden.