SAP-CEO: ‘Duits hoofdkwartier een voordeel in handelsoorlog VS en China’

Het Duitse SAP heeft een voordeel tegenover Amerikaanse concurrenten, omdat het mogelijk minder restricties opgelegd krijgt op het gebied van handel met China. Dat stelt CEO Bill McDermott. De VS en China zijn al enige tijd in een handelsoorlog verwikkeld.

SAP richt zijn pijlen nu op grote Chinese enterprises in handen van de staat, aldus McDermott in een interview met Reuters. Een aantal Amerikaanse concurrenten van het bedrijf, waaronder Microsoft, kunnen dat niet. De VS heeft namelijk verboden om handel te drijven met een aantal Chinese bedrijven, zoals Huawei.

“Dat Duitsland uitstekende relaties heeft met de publieke en private markt in China, helpt ons natuurlijk ontzettend”, stelt de CEO. Hoeveel geld die handel met China precies oplevert, wil het bedrijf echter niet bekendmaken.

Restricties gelden mogelijk wel

Overigens zou het in theorie kunnen dat SAP wel restricties opgelegd krijgt. Dit wanneer blijkt dat genoeg softwareproducten uit de Verenigde Staten komt.

SAP heeft vorig jaar twee Amerikaanse software-bedrijven overgenomen. Dat waren Callidus Software en Qualtrics. McDermott stelt nu dat SAP geen wijzigingen heeft doorgevoerd in waar de software gemaakt wordt, als reactie op de spanningen tussen de twee landen.

Volgens hem is dat echter geen probleem. “Als je 25 procent door de VS gedreven innovatie in de software hebt, voldoe je aan dezelfde regels als een Amerikaans bedrijf. Maar we hebben veel oplossingen waarbij dat niet het geval is.”

Kosten drukken

SAP heeft de afgelopen jaren diverse bedrijven overgenomen, maar probeert nu juist geld te besparen. Eerder dit jaar werden om die reden mensen ontslagen. Daarnaast heeft het bedrijf het doel om operationele marge te boosten met 500 basispunten over de komende vijf jaar.

De vooruitgang kan wat onregelmatig verlopen, stelt McDermott. Dat komt doordat het tijd kost voordat de herstructurering van dit jaar effect heeft. “Je krijgt een groter voordeel als je in het tweede jaar en daarna zit.”