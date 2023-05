Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten dat Techleap nog drie jaar door mag als techsector-aanjager, meldt het FD. Echter moet het deze rol vervullen met ietsje meer dan de helft van het eerdere budget. Daarnaast is nog niet duidelijk of prins Constantijn doorgaat in zijn rol als voorman van het initiatief.

Techleap heeft de afgelopen vier jaar geprobeerd om Nederland het centrum van tech start-ups te maken. Het kon hiervoor op 35 miljoen euro rekenen. Eind juni start de nieuwe periode van drie jaar, waarvoor 15 miljoen beschikbaar komt.

De rol van Prins Constantijn moet nog in overleg bepaald worden. EZK-minister Micky Adriaansens stelt dat de prins “veel kennis van zaken” en “internationale ervaring” heeft.

Frustratie

De steen des aanstoots is voor het ministerie dat de successen van Techleap moeilijk meetbaar zijn. Zo is het toegenomen belang van Nederland als ’tech-ecosysteem’ niet een-op-een te danken aan de belangenorganisatie, stelt het ministerie in een evaluatie van Techleap en voorganger StartupDelta.

Uit verschillende berichten blijkt dat Techleap ontevreden is geweest over de houding van de Nederlandse overheid jegens de tech-sector. Begin dit jaar stelden onderzoekers van Techleap dat start-ups van eigen bodem steeds vaker het af moeten leggen tegen de buitenlandse concurrentie. Al eerder had Prins Constantijn gezegd dat de Nederlandse IT-industrie “een periode van grote onzekerheid” inging. Dit alles stemt weinig vertrouwen in de haalbaarheid van de doelstellingen die Techleap heeft.