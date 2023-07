De medeoprichter van Google werkt samen met AI-onderzoekers aan het krachtige model Gemini.

Sergey Brin komt de laatste tijd drie tot vier keer per week langs op het hoofdkantoor. Vorig jaar was hij al aanwezig bij meetings over AI, maar volgens bronnen van Wall Street Journal neemt de frequentie en intensiteit toe. Een ommezwaai, want na het neerleggen van zijn executive-positie bij moederbedrijf Alphabet zou hij een meer hands-off benadering volgen.

Gemini

Tijdens zijn bezoeken aan het hoofdkantoor werkt Brin samen met onderzoekers aan AI-model Gemini. Ze bespreken onder andere technische zaken over ‘loss curves’, oftewel het meten van de prestaties van AI-systemen naar verloop van tijd. Ook zet hij wekelijkse meetings op over nieuw AI-onderzoek en is hij betrokken bij personeelszaken. Zo zou hij meehelpen bij het aantrekken van gewilde onderzoekers.

De intensivering van Brin komt op een interessant moment, gezien de strijd die er gaande is op generatieve AI-vlak. ChatGPT wist in korte periode enorm populair te worden. Google heeft met Bard inmiddels een antwoord, maar ondertussen gaat de ontwikkeling van grote AI-initiatieven verder.

Tip: Google Bard nu (eindelijk) in Nederland inzetbaar

Met Gemini wil Google een general-purpose AI-systeem bouwen, dat kan concurreren met het GPT-4-model van OpenAI. Dit model staat aan de basis van een betaalde ChatGPT-versie. Topman Demis Hassabis zou Google-medewerkers inmiddels hebben ingelicht dat Gemini dit jaar nog beschikbaar komt.

Tijdens de recente editie van Google I/O sprak Google over Gemini. “Gemini is in de basis ontworpen om multimodal te zijn, zeer efficiënt in tool- en API-integraties en gebouwd om toekomstige innovaties, zoals geheugen en planning, mogelijk te maken. Hoewel het nog vroeg is, zien we nu al indrukwekkende multimodale mogelijkheden die we in eerdere modellen niet hebben gezien”, aldus Google.