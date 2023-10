AI-ontwikkelaar Anthropic zou 2 miljard dollar investeringsgeld hebben verworven van Google. In combinatie met de eerdere investering van Amazon, verwerft Anthropic steeds meer aanzien in het AI-veld.

Anthropic zou dit jaar voor de tweede keer geld toegestopt krijgen van Google. Eerder dit jaar telde de investering 450 miljoen dollar en nu lijkt de hoofdprijs te volgen van 2 miljard dollar. Van deze investering is The Wall Street Journal op de hoogte, die rapporteert op basis van bronnen die betrokken zijn bij de deal.

Voorzichtig verkend

De AI-ontwikkelaar lijkt de proefperiode van Google nu succesvol te hebben doorstaan. Aan het goede rapport zal de openbaar gemaakte investering van Amazon hebben bijgedragen, die dubbel zo zeker lijkt van de zaak met een investering ter waarde van vier miljard dollar.

Zoals we toen al schreven ligt de sterkte van Anthropic in het duidelijk voor ogen hebben van de doelgroep. De AI-tools hebben specifiek voor de zakelijke markt interessante hulpmiddelen. De financiële middelen moeten het toelaten dat aanbod uit te breiden met onder andere een krachtigere opvolger van de LLM Claude 2.

Daarnaast maakte Anthropic deze maand nog een doorbraak in het onderzoek naar de werking van neurale netwerken (NN). Deze technologie ondersteunt AI-applicaties en wordt door Anthropic bestudeerd om hallucinaties van AI-tools te voorkomen.

Krijgt Google de restjes?

De ontwikkelingen lijken Google te hebben overtuigd. Volgens de bronnen investeert het bedrijf 500 miljoen dollar onmiddellijk, terwijl een verdere 1,5 miljard dollar over een langere periode zal worden verdeeld. Het is onduidelijk wat Google daarvoor in ruil krijgt, nu de investering niet openbaar bekend wordt gemaakt. De belangrijkste cloudprovider van de AI-speler kan het alvast niet meer worden, want AWS verzekerde zichzelf al van die positie.

Hoewel Google met een voorzichtige investering al een voet aan wal had binnen Anthropic, lijkt Amazon de hoofdpositie te hebben weggekaapt. Al zal het voor Google toch de meest veilige en logische optie zijn geweest om nu toch met Anthropic in zee te gaan. Het kamp van de concurrent, ofwel OpenAI, is immers al bezet door Microsoft. Geld inzetten op een nieuwe speler zou dan weer risicovol zijn, terwijl het testen van een nieuw speler Google verder achterop stelt tegenover de concurrentie.

Misschien heeft de zoekgigant lang gegokt op de laatste optie: zelf een concurrent worden van OpenAI en Anthropic. Het ontwikkelen van een LLM en bijbehorende AI-tools is op dit moment alleen een enorme kostenpost. Het ontwikkelen in het bedrijf houdt daarom een financieel risico in, terwijl wie niet voldoende investeert niet op het niveau van OpenAI en Anthropic kan spelen. Erg interessant klink dat dus ook niet.