Databricks wil opnieuw geld ophalen op weg naar 134 miljard waarde

Databricks is in gesprek om 5 miljard dollar (4,3 miljard euro) op te halen tegen een waardering van 134 miljard dollar. Dat is 32 keer de verwachte omzet van 4,1 miljard voor dit jaar.

Dat stelt The Information op basis van bronnen. Databricks zou dit jaar zijn omzetprognoses al twee keer naar boven bijgesteld hebben. In september verhoogde het bedrijf zijn verwachting van 3,8 miljard naar 4 miljard dollar. Kort daarna volgde opnieuw een opwaartse correctie. Voor heel 2024 verwacht Databricks een omzetgroei van 55 procent.

Toch zorgt de AI-focus ook voor uitdagingen, zou het bedrijf aan investeerders hebben verteld. De brutomarges dalen van 77 procent naar 74 procent. Het toegenomen gebruik van AI-producten is daar debet aan, aldus bronnen. In september bereikte Databricks een run rate van 4 miljard dollar, waarbij AI-producten goed waren voor ongeveer 1 miljard dollar omzet.

Hoge verwachtingen bij investeerders

De nieuwe financieringsronde komt bovenop eerdere investeringen van dit jaar. Begin dit jaar sloot Databricks al een Serie J-ronde af van 10 miljard dollar bij een waardering van 62 miljard. De waardering steeg in augustus verder naar bijna 100 miljard dollar door aanhoudende interesse van investeerders.

Het in 2013 opgerichte Databricks biedt een platform waarmee gebruikers data kunnen verwerken, analyseren en AI-applicaties kunnen bouwen. Met name in het draaien van AI-workloads is Databricks uitgegroeid tot een absolute topkeuze. Het bedrijf geldt al jaren als topkandidaat voor een beursgang. Die wordt voorlopig uitgesteld. CEO Ali Ghodsi gaf eerder aan te willen wachten tot de marktvolatiliteit afneemt.

Databricks telt meer dan 20.000 klanten. Het bedrijf concurreert met partijen als Snowflake, Google BigQuery en Amazon Redshift om marktaandeel in de snel groeiende markt voor data-analyse en AI-platforms.