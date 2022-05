Google gaat zijn ecosysteem van partners voor zijn Business Messsages-dienst verder uitbreiden. Nieuwe partners zijn onder meer Twilio, Genesys Telecommunications en Avaya.

Google Business Messages is een op AI-gebaseerd systeem dat ervoor zorgt dat klanten via chatfunctionaliteit direct contact kunnen maken met bedrijven die ze tegenkomen in een zoekopdracht via Google Maps of de bedrijfswebsite.

Bedrijven kunnen voor deze interacties chatbots inzetten die teksten produceren met normaal ogende antwoorden. De bots kunnen ook met databases worden verbonden en op die manier lokale inventarissen , prijzen en andere scripted informatie doorgeven die on-demand is op te vragen. Ook kunnen de bots doorverwijzen naar menselijk contact als de interactie dat nodig heeft.

Dit zorgt voor snellere interactie met klanten, geeft een zeer persoonlijke ervaring en helpt klanten de antwoorden te vinden die zij willen, aldus de techgigant.

Uitbreiding partnerecosysteem

Business Messages is blijkbaar dusdanig populair dat Google het partnerecosysteem voor de dienst gaat uitbreiden. Nieuwe aangekondigde partners zijn onder meer Twilio, Genesys Telecommunications en Avaya. Deze bedrijven gaan de tool bij hun eigen klanten implementeren, doorontwikkelen en technisch ondersteunen. Ook gaan zij zorgen voor op hun klanten aangepaste versies van de Google-dienst.

Meer verticale markten

Met de uitbreiding van het partner-ecosysteem krijgt Business Messages de kans om in meer specifieke bedrijfssectoren te worden toegepast, zo is de gedachte van Google. Denk hierbij onder meer aan de retailsector, de financiële sector, de autosector en de telecomsector. Vanzelfsprekend kan de tool ook door nieuwe bedrijven in andere verticale markten worden uitgerold.