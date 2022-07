Twee weken geleden organiseerde Salesforce het Salesforce Live event in Nederland. Het eerste grote Salesforce-event na de coronaperiode. De opkomst was een stuk hoger dan verwacht, net als de interesse voor de verschillende sessies. Bedrijven willen vooruit, ze willen nieuwe technologie omarmen en hun bedrijf vernieuwen.

Qua locatie was de keuze dit jaar gevallen op de Werkspoorkathedraal in Utrecht, een prima locatie die groot genoeg moest zijn voor de eerste Salesforce Live na corona. Wij vermoeden echter dat de opkomst uiteindelijk wat hoger was dan de mensen van Salesforce hadden verwacht, het ging allemaal maar net. Op basis van de opkomst was het event duidelijk een groot succes, of zoals Michiel van Vlimmeren, general manager Salesforce Nederland, het verwoordde; “grandioos dit”.

Interesse van bezoekers

Als we kijken naar de sessies en de interesses van de aanwezige bezoekers, dan waren de sessies tijdens Salesforce Live rond Customer 360 en de Salesforce Service Cloud enorm populair. Daar liggen veel mogelijkheden voor bedrijven om te automatiseren, klanten meer controle te bieden en klanttevredenheid te verhogen.

Boodschap vanuit Salesforce

De openingskeynote tijdens Salesforce Live was voor Van Vlimmeren, hij benadrukte dat Salesforce als bedrijf een verantwoordelijkheid heeft naar zijn belangrijkste stakeholders; maatschappij (de planeet), communities, partners en medewerkers. Verder werd duidelijk tijdens de keynote dat Salesforce de aandacht voor duurzaamheid flink heeft opgeschroefd. Het wil ook dat partners en klanten hier een voorbeeld aan nemen. Ook zet Van Vlimmeren zich nog steeds in voor Techgrounds, een initiatief om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in de IT als Salesforce expert. Mensen die deelnemen aan Techgrounds en het traject met succes doorlopen krijgen gegarandeerd een baan.

Veel klanten aan het woord tijdens Salesforce Live

Tijdens het event heeft Salesforce zelf een aantal sessies gegeven, maar veruit de meeste sessies werden door klanten gegeven. Die kwamen uitleggen hoe zij hun transformaties en innovaties, met behulp van Salesforce, hebben aangepakt en ingezet. Hier zitten hele grote spelers tussen zoals KLM, maar ook kleinere partijen die pas enkele jaren met Salesforce werken. Voor klanten was er deze middag genoeg te leren en ervaring op te doen. Of uit te zoeken hoe ze bepaalde innovaties het beste kunnen aanpakken of implementeren.

Voor een beter overzicht verwijzen we je graag naar bovenstaande video.

