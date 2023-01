OpenAI onthult een betaalde versie van ChatGPT. De populaire tool is tot nu toe gratis, maar OpenAI denkt “sinds kort na over manieren om ChatGPT te monetiseren”. Dat verklaarde de ontwikkelaar in een bericht op Discord.

ChatGPT trekt de aandacht. De artificial intelligence tool is sinds eind 2022 gratis beschikbaar. Gebruikers bezoeken de website, stellen een vraag en ontvangen geloofwaardige teksten of code. Het AI-model achter ChatGPT heeft een schat aan kennis over een scala aan onderwerpen.

De operationale kosten van de technologie zijn hoog. Tom Goldstein, associate professor aan de University of Maryland, schatte onlangs dat OpenAI bijna 100.000 euro per dag investeert in de hosting van ChatGPT. Dat komt neer op drie miljoen euro per maand.

OpenAI verklaarde onlangs op zijn Discord server dat ChatGPT moet renderen om “op lange termijn gangbaar te zijn”. Leden van de server ontvingen een link met een wachtlijst voor een betaalde versie van ChatGPT. Op de inschrijfpagina vraagt OpenAI onder andere naar het maandelijkse bedrag dat respondenten bereid zijn om te betalen voor de tool.

ChatGPT Professional

Het is een duidelijke vorm van marktonderzoek. De wachtlijst bevat een beschrijving van de zakelijke versie. OpenAI stelt dat ‘ChatGPT Professional’ altijd beschikbaar is, sneller reageert en meer dagelijkse vragen per gebruiker toestaat, in tegenstelling tot het huidige limiet.

De organisatie voegt toe dat respondenten in aanmerking komen voor een exclusieve testfase. OpenAI benadrukt dat ChatGPT Professional zich in een vroeg stadium bevindt. De organisatie geeft geen indicatie van de releasedatum of tijdlijn.

OpenAI

Grootbedrijven en investeerders hebben hoge verwachtingen van OpenAI. Volgens ingewijden vertelde de organisatie onlangs in privégesprekken dat het tegen 2024 op een omzet van 1 miljard dollar rekent (ongeveer 930 miljoen euro).

De organisatie werd in 2015 opgericht door Elon Musk en Sam Altman. OpenAI was aanvankelijk non-profit. Musk wilde naar eigen zeggen aantonen dat AI de wereld kan verbeteren, zonder de gevaren die vaak met de technologie worden geassocieerd.

Het non-profit label verviel in 2019. Sindsdien mag OpenAI groeigeld van zakelijke investeerders aannemen. In hetzelfde jaar stopte Microsoft 1 miljard dollar in de organisatie.

Het werd in de afgelopen weken duidelijk dat Microsoft intensief met OpenAI samenwerkt. Het gerucht gaat dat de techgigant een Bing-achtige zoekmachine ontwikkelt op basis van ChatGPT. Daarbovenop werkt Microsoft naar verluidt aan integraties in Word en Outlook.

DALL-E

We weten al langer dat OpenAI geld wil verdienen door technologie beschikbaar te maken voor grote partners. In oktober 2022 onthulde Shutterstock een betaalde dienst op basis van DALL-E, een ander AI-model van OpenAI.

DALL-E maakt het mogelijk om afbeeldingen te genereren op basis van tekstuele vragen. Het model is reeds beschikbaar als API voor developers. OpenAI ontvangt een fractie van een cent voor elke gegenereerde afbeelding.

