Microsoft biedt vanaf 11 april geen technische ondersteuning en bugfixes meer voor stabilitieits- en beveiligingsproblemen in Exchange Server 2013.

Exchange Server 2013 werd in januari 2013 uitgebracht. Vier jaar later bereikte het product de mainstream end-of-life fase. Nu nadert de extended end-of-support (EOS) datum.

Scott Schnoll, Exchange product marketing manager bij Microsoft, roept klanten op om zo snel mogelijk te migreren naar een nieuwere versie. “Als je nog niet bent begonnen met de migratie van Exchange Server 2013 naar Exchange Online of Exchange Server 2019, ga dan nu aan de slag.”

Upgrade

Gebruikers die updaten blijven bugfixes en beveiligingsupdates ontvangen. Klanten doen er goed aan om te controleren of hun netwerk, hardware, software en clients aan de minimale vereisten van Exchange Server 2019 voldoen voordat ze de migratie starten.

Verder adviseert Microsoft admins om te upgraden naar de managed Exchange Online-dienst, beschikbaar als onderdeel van Office 365 of standalone service. Daarnaast helpt Microsoft FastTrack klanten bij migraties via best practices, tools en andere hulpmiddelen.

Support

Gebruikers komen eveneens in aanmerking voor support van Microsoft engineers. Zij loodsen klanten door het proces heen, van planning en ontwerp tot aan de migratie van de laatste mailbox.

Informatie over migraties is beschikbaar op de documentatiesite van Microsoft, evenals richtlijnen om beheerders te helpen bij de juiste migratiekeuze.

Microsoft herinnerde klanten onlangs aan het feit dat ook Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2 hun end-of-support fases hebben bereikt.

