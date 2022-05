Visma zag in het eerste kwartaal van 2022 een flinke omzetgroei. In het kwartaal werd een groot aantal bedrijven overgenomen.

Het Noorse softwarebedrijf schreef in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 579 miljoen euro bij. Dit is 18 procent meer dan in dezelfde periode in 2021. De netto winst steeg in het afgelopen kwartaal naar 33 miljoen euro, tegenover 19 miljoen euro een jaar eerder. Inmiddels maken ongeveer 1,2 miljoen klanten gebruik van de software-oplossingen.

Veel overnames

Visma neemt voor het uitbreiden van zijn activiteiten regelmatig andere bedrijven over. In de drie eerste maanden van dit jaar werden in totaal 15 bedrijven overgenomen. De gekochte partijen zijn op zichzelf al verantwoordelijk voor 35 miljoen euro kwartaalomzet. In Nederland werden in het eerste kwartaal de bedrijven Rompslomp, Appical, Lyanthe en Reliforce overgenomen.

Uit de kwartaalcijfers blijkt tevens dat Nederland de meest lucratieve markt voor Visma is. De omzet van de Nederlandse vestiging is al hoger dan die van de Noorse thuismarkt. Naast in Noorwegen en Nederland is Visma ook actief in de rest van de Benelux, Scandinavië en Centraal- en Oost-Europa en Zuid-Amerika.

Mogelijke beursgang

Volgens het Financieele Dagblad is het Noorse softwarebedrijf mogelijk bezig met een beursgang. Op dit moment is het bedrijf nog in handen van privé-investeerders. Visma was eerder beursgenoteerd, maar werd in 2006 van de Noorse beurs gehaald. De waarde van het bedrijf wordt op 16 miljard euro geschat.

