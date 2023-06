Tijdens de VivaTech-conferentie lanceert emma (enterprise multi-cloud management application) een nieuwe functie van haar platform. Met de ‘embedded wizard’ zou virtualisatie een stuk soepeler moeten lopen.

We spraken onlangs al met oprichter en CEO Dmitry Panenkov bij emma, waarbij hij aangaf dat IT-medewerkers zich niet meer zouden moeten hoeven bezighouden met routineklusjes zoals het bijhouden van VM’s, clusters en andere virtuele omgevingen. emma is in te zetten voor het “beheren van applicaties, Kubernetes, back-ups en netwerk.”

Tip: emma wil multi-cloud voor iedereen bereikbaar maken

Embedded wizard

Om deze ambitie kracht bij te geven, komt emma nu dus met de embedded wizard. Met hulp van deze tool kunnen gebruikers instances creëren voor allerlei verschillende doeleinden, compleet met een “intuïtieve interface”. Dit slaat terug op een belangrijk aspect van emma: de “no-code”-aard van het platform, waardoor zelfs individuen zonder vakkennis iets zinnigs op poten kunnen zetten in de cloud.

Dit betekent niet dat alles achter de schermen verdwijnt, maar de basisconfiguratie klinkt in ieder geval erg laagdrempelig. Denk aan het kiezen van een besturingssysteem, resources aanwijzen en het definiëren van netwerk-parameters. Dit alles wordt ondersteund door automation-technologie waardoor deployment erg snel zou moeten zijn.

Panenkov had het volgende te zeggen over de nieuwe ontwikkelingen: “Met de nieuwe embedded wizard heeft het emma multi-cloud management platform zich gepositioneerd als koploper op het gebied van virtualisatie. Door het maken van virtuele instanties net zo eenvoudig te maken als ABC, stelt het platform organisaties in staat om het volledige potentieel van virtualisatietechnologie te benutten, waardoor ze hun activiteiten kunnen schalen, het gebruik van resources kunnen optimaliseren en meer flexibiliteit kunnen bereiken in het dynamische zakelijke landschap van vandaag.”