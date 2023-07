NetSuite komt met Guided Learning. De stapsgewijze begeleiding in het ERP-pakket helpt gebruikers te leren over systeemfunctionaliteit en features.

“Om software-investeringen volledig te maximaliseren en zich aan veranderende behoeften aan te passen, moeten bedrijven hun werknemers doorlopende leermogelijkheden bieden. Dit vereist deskundige trainingshulpmiddelen en ondersteuning die toegankelijk, gemakkelijk en begrijpelijk zijn – die mogelijk niet allemaal intern beschikbaar zijn”, aldus David Rodman, senior vice president of customer success bij Netsuite.

Twee opties

Hiervoor bestaat Guided Learning uit twee soorten gidsen. Ten eerste zijn er ‘Role-Based Guides’. Deze handleidingen zijn op maat gemaakt voor verschillende werknemersfuncties. De medewerkers kunnen zo alles leren over de voor hun bedoelde dashboards en tabs. Dit is bijvoorbeeld handig voor verkoopmedewerkers, die met de training ontdekken waar zij de nieuwste informatie over leads en activiteiten kunnen vinden.

De andere trainingsmogelijkheid noemt NetSuite ‘Key Task Guides’. Met deze optie krijgen medewerkers meer interactieve trainingen voor sleutelfunctionaliteit van het NetSuite-platform. Het kan dan gaan om hulp bij het personaliseren van een dashboard of het aanmaken van snelkoppelingen. Het doel van deze trainingsoptie is om de productiviteit en efficiëntie van medewerkers te maximaliseren.

NetSuite zal de trainingen komend jaar gratis in 27 talen beschikbaar maken op zijn platform. Het persbericht vermeldt niet welke talen dat zijn.

