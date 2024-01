De recente release van NetSuite 2024 Release 1 bevat diverse nieuwe functionaliteiten. Onder meer is nu ook Field Service Management (FSM) geïntegreerd, zodat bedrijven nog beter de status van werkzaamheden op locatie in de gaten kunnen houden.

De introductie van NetSuite Field Service Management (FSM) in de recente NetSuite 2024 Release 1-editie biedt bedrijven veel betere communicatie- en monitoringsmogelijkheden tussen kantoren en buitendienstmedewerkers.

Technologie uit overname

De toegevoegde oplossing wordt onder andere mogelijk gemaakt door de overname van Next Technik. De technologie van dit bedrijf moet ervoor zorgen dat reparaties in één keer goed uitpakken. Dat zou vanzelfsprekend de productiviteit van buitendienstmedewerkers dienen te verbeteren.

Functionaliteit NetSuite FSM

De in de 2024 Release 1 geïntegreerde NetSuite FSM-oplossing biedt bedrijven de mogelijkheid de taken van hun buitendienstmedewerkers sneller af te handelen en daardoor tijd te besparen.

Kantoormedewerkers kunnen voor de buitendienstmedewerkers orders aanmaken en deze aan cases, transacties of andere projecten koppelen. Daarna kunnen zij deze werkzaamheden via een planningsbord naar de meest nabije buitendienstmedewerker met de juiste technische vaardigheden versturen.

Leidinggevenden kunnen de status van de verschillende werkzaamheden volgen via diverse selectiemethodes. Voorbeelden daarvan zijn regio, werkkosten en taaktype. Via een mobiele app kunnen de buitendienstmedewerkers hun werkafspraken inzien, de geschiedenis van klanten en te onderhouden assets bekijken en zelfs routes krijgen naar hun volgende opdracht.

Via de app kunnen zij ook aangeven welke producten zij hebben gebruikt, zodat die automatisch uit de inventaris worden verwijderd. Ook kunnen zij in dit systeem aantekeningen maken en samenvattingen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Al deze informatie kan via de complete NetSuite-oplossing worden ingezien en bewerkt.

NetSuite SCM Mobile-verbeteringen

De nieuwe platformrelease verbetert ook de configuratie en werking van een aantal andere oplossingen. Het gaat daarbij om de zogeheten NetSuite SCM Mobile-applicaties. Meer specifiek gaat het hierbij om de applicaties NetSuite Warehouse Management System (WMS), NetSuite Ship Central, NetSuite Manufacturing Mobile en NetSuite Quality Management.

Voor ieder van deze applicaties zijn nu nieuwe features uitgebracht. Zo kunnen beheerders nu het aantal meetvelden (zoals inches i.p.v. centimeters of kilogrammen i.p.v. ponden) in de NetSuite SCM Mobile-applicaties uitzetten en daarmee fouten bij het opslaan van informatie voorkomen.

Ook kunnen beheerders het automatisch updaten van dynamische tekst, zoals verzendkosten in Shipping Central, beheren. Deze constante updates kunnen de werking van de applicaties vertragen. Dit levert onnodige kosten voor API-diensten die afrekenen op basis van het aantal calls.

Verder kunnen data-tabellen die pick- of verzendtaken laten zien nu linken naar afbeeldingen, werkorders en andere informatie die in NetSuite of andere systemen is opgeslagen.

NetSuite 2024 Release 1 is binnenkort beschikbaar.

