Microsoft heeft de DALL-E 3 AI-beeldfunctionaliteit van OpenAI nu gratis in zijn intelligente Bing Image Creator-tool geïntegreerd. Hiermee kunnen gebruikers via prompts in de Microsoft AI-chattool nog makkelijker hoogwaardige afbeeldingen genereren op basis van tekst-prompts.

De gratis integratie van het DALL-E 3-model in Bing Image Creator en Bing Chat is opmerkelijk, aangezien OpenAI zelf deze laatste versie van zijn AI imaging tool in eerste instantie alleen aanbiedt aan betalende gebruikers via integratie in ChapGPT Plus.

Dit betekent dat gebruikers geld kunnen besparen en voor het gebruik van DALL-E 3 via Bing Image Creator/Bing Chat niet meer hoeven te betalen.

Mogelijkheden

De nieuwe integratie van de AI imaging tool geeft gebruikers de mogelijkheid meer realistische beelden te genereren met prompts die meer precies worden nagevolgd, zeker in vergelijking met eerdere versies van het betreffende AI-model. Ook zijn de gegenereerde beelden realistischer dan voorheen en zien ze er meer ‘creatief’ uit.

Moderatie

Microsoft heeft met de integratie er ook voor gezorgd dat het gebruik veiliger is. Bijvoorbeeld worden nu alle via Bing Image Creator gemaakte afbeeldingen van een onzichtbaar watermerk voorzien. Dit is inclusief metadata over het tijdstip en datum van het aanmaakmoment en de bevestiging dat het beeld is gemaakt met behulp van AI.

Verder zorgt een contentmoderatiesysteem ervoor dat in Bing Chat alle beelden die mogelijk schadelijk of ‘ongepast’ worden geacht, worden verwijderd. Dit op basis van de gebruiksvoorwaarden en community guidelines die ervoor moeten zorgen dat beelden die naaktheid, geweld of illegale activiteiten bevatten, worden geweigerd.

