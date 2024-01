Reddit overweegt in de maand maart een notering aan de beurs in New York.

De beursgang komt na jaren van overweging. Volgens bronnen van Reuters heeft het sociale mediaplatform Reddit inmiddels uitgebreide plannen ontwikkeld voor een beursgang eind maart dit jaar. De intentie om naar de beurs te gaan, zal waarschijnlijk eind februari bekend worden gemaakt. De beursgang moet dan eind maart voltooid zijn.

Beurswaarde

Reddit werd in 2021, na een investeringsronde, gewaardeerd op een bedrag van ongeveer 10 miljard dollar (9,2 miljard euro). Tijdens de beursgang is het de bedoeling dat het sociale mediaplatform ongeveer 10 procent van de aandelen verkoopt. De exacte te verwachten beurswaarde wordt pas bekendgemaakt tegen de tijd van de definitieve notering, volgens bronnen van Reuters.

De beursgang van Reddit komt nadat het platform naar eigen inzicht meer winstgevend is geworden. Het platform haalt zijn inkomsten vooral uit advertenties en biedt ook een premium-abonnement voor 5,99 dollar per maand. Desondanks is het bedrijf nog steeds verliesgevend.

Hogere advertentie-inkomsten en betaalde API’s

Toch put Reddit blijkbaar hoop uit de in 2023 gegenereerde advertentie-inkomsten die, ondanks een slechte advertentiemarkt, met 800 miljoen dollar 20 procent hoger lagen dan in 2022. Het sociale media-platform streefde overigens naar 1 miljard dollar aan advertentie-inkomsten, schrijft The Information.

Daarnaast kondigde het platform afgelopen jaar aan bedrijven te laten betalen voor het gebruik van zijn API’s. Bedrijven gebruiken deze API’s vooral om LLM’s te trainen. Sommige gebruikers, die voor hun apps afhankelijk zijn voor toegang tot Reddit, waren het niet met deze kosten eens en kwamen in opstand.

Uiteindelijk haalde het sociale mediaplatform bakzeil, maar kondigde later in 2023 wel de strijd aan te gaan met de grote aanbieders van LLM’s over het gebruik van zijn data voor het trainen van die modellen.

Reddit zelf wil niet op de beursganggeruchten reageren.

Lees ook: GitHub Copilot Chat maakt AI-programmeerhulp nog behendiger