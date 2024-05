OpenAI wil de concurrentie met Google verder opvoeren. Het introduceert komende maandag mogelijk een AI-zoekmachine. De introductie zou juist plaatsvinden voor de jaarlijkse I/O-conferentie van de techgigant waarbij nieuwe AI-features worden bekend gemaakt.

OpenAI zou al langere tijd bezig zijn met het ontwikkelen van een AI-gedreven zoekmachine. Hiermee hoopt het bedrijf om de concurrentie met Google verder aan te gaan, schrijft Reuters. Ook andere AI-partijen als Perplexity proberen Google op deze manier te beconcurreren.

Extensie van ChatGPT

De toekomstige AI-zoekmachine van OpenAI is naar alle waarschijnlijkheid een extensie van de bekende AI-assistent ChatGPT. Concreet zou deze extensie ervoor zorgen dat ChatGPT real-time informatie van het internet kan ophalen en verwijzingen naar het internet kan geven. Dit geldt overigens al voor ChatGPT Plus, maar in dat geval baseert de chatbot de keuze om iets op te zoeken afhankelijk van de context. De AI-search-oplossing zou er standaard vanuit gaan dat er iets op het internet opgezocht moet worden.

Mogelijkheden concurrenten

Google zit echter ook niet stil. Dat bedrijf heeft nieuwe AI-features aangekondigd voor de oppermachtige Google-zoekmachine. Ook concurrent Perplexity van OpenAI heeft een ‘AI-native’ zoekinterface openbaar gemaakt. Deze interface toont onder meer verwijzingen in de zoekresultaten, naast beelden en tekst.

