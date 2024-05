Developers krijgen de mogelijkheid om de AI-toepassingen van Microsoft te integreren in hun eigen apps via de Copilot Runtime. Deze bevat een library met een grote hoeveelheid AI API’s.

Het is bepaald geen geheim meer dat Microsoft torenhoge verwachtingen heeft van de AI-toepassingen die het beschikbaar maakt voor Windows. Het bedrijf ziet graag dat developers volop profiteren van alle nieuwe en bestaande AI-toepassingen onder de motorkap van Windows 11 en komt daarom met een Copilot Runtime waarmee developers deze AI kunnen gebruiken voor hun eigen applicaties.

Deze runtime zorgt in eerste instantie voor een soepele werking voor de meer dan 40 AI-modellen die Windows op de achtergrond draait. Maar het biedt dus ook mogelijkheden voor developers die graag gebruik willen maken van Microsoft’s AI-toepassingen in hun eigen software. In de woorden van het bedrijf zelf is Windows daarmee het ‘meest open platform voor AI’.

Windows AI-toepassingen in eigen apps gebruiken

De Windows Copilot Runtime bevat een API-library die developers kunnen integreren bij het ontwikkelen van hun eigen apps. Daarmee krijgen ze de beschikking over Windows AI-toepassingen en de bijbehorende frameworks en toolchains, het geheel aan utilities, debuggers, compilers en andere componenten die voor softwareontwikkeling nodig zijn.

Dit alles is on-device beschikbaar, zodat developers applicaties kunnen maken die gebruik maken van lokale AI. Zo zijn ze niet afhankelijk van internettoegang of externe servers voor het verwerken van data. Deze aanpak kan leiden tot snellere responstijden, verbeterde privacy en een algeheel verbeterde gebruikerservaring, maar vraagt ook heel wat van de hardware.

Volgens Pavan Davuluri, hoofd van de Windows & Surface-afdeling van Microsoft, kunnen developers via de API-library in Copilot Runtime gebruikmaken van onder andere Studio Effects, Live Captions Translations, OCR (documenten digitaliseren), Recall with User Activity en Phi Silica, een small-language model van 3,3 miljard parameters. Dit alles komt in juni beschikbaar, meldt The Verge.

Studio Effects al in Whatsapp geïntegreerd

Als voorbeeld: Meta integreert Windows Studio Effects al in WhatsApp. Het maakt op die manier achtergrondvervaging mogelijk en simuleert constant oogcontact in videogesprekken (zodat het dus lijkt alsof een spreker je aankijkt terwijl die eigenlijk misschien de blik op aantekeningen gericht heeft).

Microsoft introduceerde eerder al de Recall-functie, voorafgaand aan de Build-conferentie, waarmee Copilot+ pc’s gebruikersactiviteiten kunnen documenteren en terughalen. Dat gebeurt door middel van een semantische index die de relatie tussen documenten begrijpt. Developers kunnen deze technologie gebruiken om soortgelijke functies in hun eigen applicaties in te bouwen.

Dat zou het volgens Microsoft mogelijk moeten maken dat gebruikers van apps sneller kunnen doorgaan waar ze waren gebleven. ‘Zo kun je de engagement van gebruikers met je app vergroten en een naadloze overgang mogelijk maken tussen Windows en de betreffende app’, claimt Davuluri.

