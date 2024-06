Dat de wereld van GenAI soms wat wegheeft van het Wilde Westen was velen al wel bekend. Soms schieten bedrijven sneller dan hun schaduw met nieuwe features en functionaliteiten. Om die vervolgens net zo snel met pek en veren weer af te voeren. De Copilot GPT Builder van Microsoft is er zo één. In maart van dit jaar geïntroduceerd, inmiddels vanaf 10 juli geschrapt uit het aanbod.

Met de GPT Builder-functionaliteit kunnen betalende gebruikers van Copilot een gepersonaliseerde chatbot bouwen. De functie werkt op basis van instructies in geschreven tekst, waarmee gebruikers onder andere kunnen aangeven in welk zakelijk domein hun customised chatbot moet werken en welke toon het moet aanslaan.

Hoewel het bouwen aan de chatbot alleen op een pc kan, is het mogelijk de zelfgemaakte AI-assistent beschikbaar te maken op zowel pc’s als mobiele apparaten, zelfs aan anderen zonder Copilot Pro-abonnement.

Liever richten op andere zaken

Daar komt dus alweer spoedig een einde aan, aldus Microsoft in een verklaring. Daarin staat (geparafraseerd) te lezen dat het bedrijf zich liever richt op andere zaken in het Copilot-productaanbod. De GPT Builder was klaarblijkelijk te zeer op de consumentenervaring gericht en minder op commerciële en enterprise-klanten waar het bedrijf in dit geval liever de aandacht op richt. Of er voor dergelijke klanten een vervolg komt -en in hoeverre die daarop zitten te wachten- maakt Microsoft niet bekend.

Microsoft verwijdert na 10 juli alle zelfgemaakte GPT-bots. Wie de specifieke instructies wil back-uppen waar de persoonlijke AI-assistent mee is getraind, kan via de edit mode naar de configure-tab gaan om de gegevens daar te kopiëren en elders op te slaan. De door gebruikers ingevoerde data wordt overigens ook verwijderd.

