Schrijvers klagen Anthropic aan voor ‘stelen’ van hun werk voor AI-training

In navolging van Microsoft en OpenAI mag nu ook Anthropic een rechtszaak tegemoet zien van auteurs die claimen dat de maker van de Claude AI-modellen ongevraagd en vooral zonder daarvoor te betalen het werk van de schrijvers gebruikt om zijn LLM’s te trainen.

Het drietal schrijvers heeft de aanklacht neergelegd bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Volgens hen misbruikt Anthropic de ‘menselijke creativiteit en vernuftigheid’ door de vruchten van hun arbeid (en die van anderen) zonder toestemming aan de AI-modellen te voeren die het traint.

“Mensen die hun kennis uit boeken halen, kopen er tenminste nog legale exemplaren van, of lenen ze van bibliotheken die de boeken hebben aangeschaft. Daarmee worden auteurs en makers tenminste enigszins gecompenseerd”, luidt het verwijt. Anthropic heeft niet inhoudelijk gereageerd, maar is zich ‘bewust’ van de aanklacht, meldt Reuters.

Bont gezelschap van aanklagers

De schrijvers die Anthropic hebben aangeklaagd zijn Andrea Bartz, Charles Graeber and Kirk Wallace Johnson. Ze schrijven alle drie over heel verschillende dingen: thriller en mysterieverhalen in het geval van Bartz, non-fictie bij Graeber en Johnson heeft over de oorlog in Irak na 9/11 gepubliceerd en zette zich daarna aan een true-crime verslag over de diefstal van exotische vogelveren ten behoeve van vliegvissen(!)

Niet alleen schrijvers van boeken hebben hun pijlen gericht op Antropic, ook muziekuitgevers klaagden het bedrijf eerder al aan omdat zijn AI-modellen bestaande songteksten zou uitbraken op basis van prompts van gebruikers. Met andere woorden: ook die zouden ongevraagd zijn gebruikt voor data-invoer.

Tegenhanger van OpenaI

Anthropic is in 2021 opgericht en positioneert zich als een tegenhanger annex rivaal van OpenAI. Diens modellen in de Claude-reeks, waaronder Sonnet, Opus en Haiku, zouden de vergelijking aankunnen met de diverse modellen van de bekende tegenhanger, waaronder GPT-4o, GPT-3.5 Turbo en -4o mini.

Sam Altman, de veelbesproken oprichter van OpenAI en zo’n beetje de enige van het oorspronkelijke team van oprichters die nog over is, claimt dat AI-modellen eigenlijk niet goed te trainen zijn zonder data waar copyright op rust. Dat zijn namelijk boeken, krantenartikelen, wetenschappelijke papers en andere gegevensbronnen met hoogwaardige informatie.

Overstap naar Anthropic

Google betaalt uitgevers inmiddels voor het gebruiken van hun data voor AI-training, evenals social media-platformen als Reddit. Ook OpenAI heeft dergelijke deals gesloten, met Reddit maar ook met uitgevers Vox Media en Axel Springer. The New York Times is nog niet tot een dergelijke deal verleid. Dat bedrijf kondigde vorig jaar juist aan OpenAI en Microsoft aan te klagen wegens auteursrechtenschending.

Ethische vraagstukken rond AI, evenals verschil van mening over de richting van OpenAI, hebben de oprichters van dat bedrijf uit elkaar gedreven. Mede-oprichter John Schulman maakte onlangs de overstap naar Anthropic. Ilya Sutskever, eveneens medeoprichter, vertrok om zijn eigen alternatief, Safe Superintelligence genaamd, te beginnen. Miljardair Elon Musk ligt ook al tijden overhoop met OpenAI, dat hij nu weer wel, dan weer niet, en dan toch weer wel aanklaagt vanwege ‘verraad’ aan de oorspronkelijke missie.

